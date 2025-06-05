Авіаудар по Херсону: зруйновані будівлі, поранено людей

5 червня вранці російська авіація атакувала центр Херсона. Через авіаудар по Херсону постраждало щонайменше троє людей, зруйновано будівлі, виникли пожежі та довелося рятувати громадян із підвальних укриттів.

📢 «Протягом 15 хвилин по центру міста було скинуто чотири авіаційні керовані бомби типу КАБ», — повідомили в Херсонській ОВА.

Серйозних пошкоджень зазнала будівля обласної адміністрації, яка вже не вперше стає мішенню. Повністю зруйновано під’їзд багатоповерхівки, а в сусідніх будинках вибито шибки та пошкоджено фасади.

☝️ Попередньо відомо про трьох постраждалих. Серед них — 74-річний та 68-річний чоловіки, які отримали вибухові травми. Їх госпіталізовано, лікарі проводять обстеження. Пізніше до медзакладу звернувся і 44-річний херсонець — у нього зафіксовано вибухову та черепно-мозкову травми, а також контузію.

📢 «Потерпілий отримує всю необхідну допомогу», — уточнили в ОВА.

У місті працює оперативний штаб. Комунальні служби розчищають завали, допомагають мешканцям, а психологи — тим, хто пережив травматичний досвід.

З місця трагедії рятувальники деблокували чотирьох людей, які залишилися заблокованими в підвалі житлового будинку. Постраждалим медична допомога не знадобилась.

🔥 Паралельно Херсон зазнав артилерійських обстрілів:

Горіла одноповерхова будівля;

Знищено два легкові авто;

У багатоповерхівці вогонь спричинив пожежу.

Напередодні ввечері рятувальники деблокували ще двох мешканців, які не могли вийти з власної квартири через пошкоджені двері.

📍 У селі Чарівне Бериславського району внаслідок влучання ворожого дрона спалахнула суха рослинність. Рятувальники швидко ліквідували займання, попри постійну загрозу повторних атак.

🏚️ Херсонці намагаються оговтатися після чергового ранкового авіаудару: хтось розгрібає уламки біля знищеного житла, хтось оглядає обгорілі залишки автівки. З підвальних укриттів виходять врятовані громадяни, радіючи, що залишилися живими.

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Місто прибирають: з аптек, магазинів та житлових будинків звисають фіранки, які тремтять на вітрі. Люди мовчки поспішають своїми справами через центральні вулиці — ще донедавна охайні та квітучі.

📢 «Наш пріоритет — допомога кожному мешканцю та швидке відновлення пошкодженого», — наголосили у Херсонській ОВА.

☝️ Нагадаємо, у ніч проти 5 червня російські дрони атакували Прилуки на Чернігівщині. Унаслідок удару загинуло щонайменше п’ятеро людей, зокрема однорічна дитина.