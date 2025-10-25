росія вдарила по Лозовій: без світла 25 тисяч абонентів

Окупаційні російські війська уранці 25 жовтня атакували місто Лозова на Харківщині, через що знеструмлено близько 25 тисяч абонентів. Про це повідомив начальник Харківської обласної військової адміністрації (ОВА) Олег Синєгубов.

За його даними, усі екстрені служби вже працюють над ліквідацією наслідків атаки та поверненням населенню електропостачання.

📢 «Сьогодні вранці окупанти завдали ударів по м. Лозова, внаслідок чого знеструмлено близько 25 тисяч абонентів. Екстрені служби вже працюють над тим, щоб якнайшвидше ліквідувати наслідки атаки та повернути населенню електропостачання», – зазначив очільник області.

🔌 Крім того, вночі російська армія обстріляла енергетичний об’єкт у Чугуївському районі. За попередніми даними, постраждалих немає, а відновлювальні роботи тривають.

☝️ Раніше повідомлялося, що внаслідок обстрілу Кіровоградської області без електроенергії залишилися 19 населених пунктів.

👉 Також у ніч на вівторок, 21 жовтня, російські війська атакували енергетичну інфраструктуру Чернігівської та Дніпропетровської областей.