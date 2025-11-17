Відбулась атака рф по енергетиці України у п’яти областях

У ніч на понеділок російські загарбники здійснили чергову масовану атаку по енергетичній інфраструктурі України, завдавши ударів по об’єктах у п’яти областях. Про це 17 листопада повідомило Міністерство енергетики.

У повідомленні Міненерго зазначено:

📢 «Ворог атакував енергетичну інфраструктуру Харківської, Сумської, Чернігівської, Одеської та Донецької областей. На пошкоджених об’єктах енергетичної інфраструктури тривають ремонтно-відновлювальні роботи».

Паралельно НЕК «Укренерго» поінформувала, що ранкове споживання електроенергії в понеділок зросло одразу на 9,7% порівняно з показником останнього робочого дня — п’ятниці, 14 листопада.

Енергетики пояснили причини:

📢 «Причина змін – встановлення хмарної погоди у більшості регіонів України. Це зумовлює низьку ефективність роботи побутових сонячних електростанцій та відповідне збільшення обсягу енергоспоживання із загальної мережі».

☝️ В «Укренерго» також нагадали, що в більшості регіонів України сьогодні діють графіки відключень світла обсягом від 1 до 4 черг. У тих областях, де застосовуються погодинні відключення, додатково працюють графіки обмеження потужності для бізнесу та промислових підприємств.

📌 Компанія наголошує, що необхідність економного споживання електроенергії зберігатиметься протягом усієї доби.

Енергетики звернулися до українців із проханням:

📢 «Будь ласка, обмежте користування потужними електроприладами. За можливості – перенесіть сьогодні енергоємні процеси на період після 22:00. Ощадливе споживання електроенергії сприятиме меншій тривалості часу вимушених відключень».

⚠️ Увага! Ситуація в енергосистемі може змінитись. Стежте за повідомленнями на сайтах та офіційних сторінках у соцмережах вашого оператора системи розподілу (обленерго).

Нагадаємо, сьогодні вночі російські війська запустили по Україні дві балістичні ракети «Іскандер-М» та 128 ударних дронів різних типів. Підрозділи ППО та РЕБ змогли перехопити або подавити більшість ворожих повітряних цілей, які супроводжували масовану атаку по енергетичній інфраструктурі.

👉 Також стало відомо, що Запорізька атомна електростанція (ЗАЕС) знову опинилася у критичній ситуації через відключення лінії електропередачі Дніпровська, яке сталося у п’ятницю, 14 листопада.