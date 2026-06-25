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Правоохоронці проводять слідчі дії на Хмельницькій АЕС

Денис Молотов
Денис Молотов
Правоохоронці проводять слідчі дії на Хмельницькій АЕС
Ілюстративне фото з відкритих джерел / Хмельницька АЕС

На майданчику Хмельницької АЕС уповноваженими правоохоронними органами проводяться слідчі дії, які стосуються окремих закупівельних процедур, здійснених у попередні роки. Про це офіційно повідомила пресслужба компанії «Енергоатом» у четвер, 25 червня.

Керівництво енергокомпанії наголосило на готовності до відкритого співробітництва з органами слідства. Компанія підкреслює, що забезпечує повне сприяння роботі правоохоронців, надає всю необхідну документацію та інформацію відповідно до вимог чинного законодавства України. «Енергоатом» висловлює зацікавленість у всебічному, об’єктивному й неупередженому встановленні всіх обставин справи.

Робота об’єкта у штатному режимі

Попри проведення активних слідчих заходів на території об’єкта, Хмельницька АЕС продовжує працювати у штатному режимі. В адміністрації станції запевнили, що нинішні перевірки жодним чином не впливають на безпечну експлуатацію енергоблоків та стабільність виробництва електроенергії.

📢 «Чинне керівництво товариства послідовно дотримується принципів прозорості та підзвітності в управлінні компанією, підтримує всебічне сприяння правоохоронним органам і виступає за належну правову оцінку всіх можливих порушень незалежно від часу їх вчинення», — додали у пресслужбі «Енергоатома».

Контекст антикорупційних перевірок

Варто нагадати, що це не перша перевірка діяльності компанії за останній час. Ще у травні наглядова рада «Енергоатома» відсторонила від виконання посадових обов’язків деяких працівників на час проведення внутрішнього антикорупційного розслідування.

Раніше також повідомлялося, що попередній аудит в «Енергоатомі» виявив факти завищених витрат на закупівлі товарів і послуг, а також низку ризикових операцій, які наразі перебувають у полі зору державних контролюючих та правоохоронних органів.

👉 Раніше у Міністерстві оборони пообіцяли провести масштабні службові перевірки у всіх територіальних центрах комплектування (ТЦК).

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