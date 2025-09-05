П’ятниця, 5 Вересня, 2025
росія атакувала Україну понад 150 дронами Shahed та ракетами

Денис Молотов
Денис Молотов
В ніч проти 5 вересня росія здійснила черговий масований повітряний удар по території України з використанням дронів і ракет. За офіційними даними Повітряних сил ЗСУ, українська протиповітряна оборона (ППО) знешкодила 121 ворожий дрон.

Згідно з повідомленням, противник почав атаку ще ввечері 4 вересня. З напрямків Курськ, Брянськ, Міллерово, Орел, Приморсько-Ахтарськ на росії та з Гвардійського в окупованому Криму було випущено 157 ударних БпЛА типу «Shahed» та дрони-імітатори різних моделей.

росія атакувала Україну понад 150 дронами Shahed та ракетами Крім цього, російські війська застосували шість зенітних керованих ракет С-300 з Курської області. Також керовану авіаційну ракету Х-59, випущену з території Воронезької області.

Для відбиття повітряного нападу були залучені сили авіації, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби (РЕБ) та систем безпілотних апаратів. А також мобільні вогневі групи (МВГ) Сил оборони.

Станом на 09:00, українські військові підтвердили знищення чи пригнічення 121 ворожого дрона типу «Shahed» і дронів-імітаторів у північних та східних регіонах країни. Водночас зафіксовано влучання 35 безпілотників у десять різних локацій.

☝️Шостий президент України Володимир Зеленський раніше наголошував, що росія намагається зірвати підготовку України до зимового періоду. Для цього агресор б’є по об’єктах газовидобутку та енергогенерації, аби позбавити українців тепла та світла.

👉 Також нагадаємо, що вранці 5 вересня атака дронами по Новгород-Сіверській громаді Чернігівської області призвела до пошкодження критичної інфраструктури та перебоїв з електропостачанням.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

