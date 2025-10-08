росія атакувала Україну 183 ударними дронами

У ніч перед 8 жовтня росія здійснила масовану атаку дронів по території України. За даними Повітряних сил ЗСУ, окупанти випустили 183 ударні безпілотники, більшість із яких становили «шахеди».

📢 «Станом на 09:00 протиповітряною обороною збито або подавлено 154 ворожих дрони на півночі, півдні, сході та в центрі країни», – повідомили Повітряні сили.

Відомо, що 22 ударні БпЛА влучили у 11 різних локацій, спричинивши руйнування інфраструктури. Водночас атака на 9:00 тривала — у повітряному просторі ще залишались ворожі ударні безпілотники.

За уточненими даними, росіяни атакували з 18:30 7 жовтня до ранку 8 жовтня. Використовувались напрямки завдання удару: Міллерово, Курськ, Брянськ, Орел, Приморсько-Ахтарськ (рф), а також з окупованих Гвардійського і Чауди в Криму.

☝️ Відбиття повітряного нападу здійснювали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби (РЕБ), сили безпілотних систем (СБС) і мобільні вогневі групи (МВГ) Сил оборони України.

📍 Унаслідок масованої атаки дронів найбільш напружена ситуація спостерігалася в південних і центральних регіонах. Повітряні сили наголосили, що кожен такий масований напад спрямований на виснаження української ППО та атаку енергетичної інфраструктури перед початком опалювального сезону.

☝️ Нагадаємо, увечері 7 жовтня у Кривому Розі пролунала серія вибухів — місто також зазнало удару безпілотників. За попередніми даними, атака спричинила руйнування об’єктів цивільної інфраструктури.

👉 Також повідомлялось, що загалом від початку цієї доби на фронті відбулося 174 бойових зіткнення. Окупанти залучили 2229 дронів-камікадзе та здійснили 3730 обстрілів.