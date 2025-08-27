рф завдала цілеспрямованих ударів по енергетичній інфраструктурі України

У ніч проти середи, 27 серпня, російські війська здійснили масовану атаку ударними безпілотниками по об’єктах енергетичної та газотранспортної інфраструктури. Як повідомили у Міністерстві енергетики, під ворожим вогнем опинилися одразу шість областей України: Сумська, Полтавська, Донецька, Чернігівська, Харківська та Запорізька.

📢 «Цілеспрямованих руйнівних ударів зазнали об’єкти енергетичної та газотранспортної систем у шести областях України, зокрема на Сумщині, Полтавщині, Донеччині, Чернігівщині, Харківщині, Запоріжжі», – йдеться у повідомленні Міненерго.

Зафіксовані серйозні пошкодження, однак остаточна оцінка збитків ще триває. На місцях влучань працюють аварійні та рятувальні бригади, а енергетики й газовики роблять усе можливе, щоб швидко відновити постачання світла й газу.

Особливо потужним став удар по Сумах. Близько першої ночі дрон пошкодив обладнання на одній із ключових підстанцій міста. Через це значна частина Сум та промислові споживачі залишилися без електропостачання.

На Полтавщині ворог сконцентрувався на комплексній атаці газотранспортної інфраструктури. Внаслідок ударів об’єкти отримали серйозні руйнування, що ускладнило роботу системи.

У відомстві наголосили, що такі дії кремля мають системний характер і не є випадковими.

📢 «Розцінюємо російські атаки як продовження свідомої політики рф з руйнування цивільної інфраструктури України напередодні опалювального сезону. Це черговий акт енергетичного терору, спрямований проти мирного населення», – підкреслили у Міненерго.

Загалом нічна атака була однією з наймасованіших останнього часу. росія застосувала 95 безпілотників різного типу, з яких силам ППО вдалося збити та придушити 74 цілі. Утім, 21 ворожий дрон зміг досягти своїх цілей і завдав ударів по дев’яти різних локаціях.

⚠️ Українська влада вкотре підкреслює: росія намагається цілеспрямовано знищити енергосистему країни, щоб ускладнити підготовку до осінньо-зимового періоду. Водночас енергетики та комунальні служби запевняють, що працюють над максимально швидким відновленням усіх об’єктів, аби мешканці постраждалих регіонів не залишилися без світла й тепла.3

☝️ Також нагадаємо, що в ніч із 26 на 27 серпня російські війська знову атакували Сумську область безпілотниками. Найбільш потужний удар припав на околиці обласного центру.