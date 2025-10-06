Понеділок, 6 Жовтня, 2025
рф використовує китайські радари для боротьби з українськими БпЛА

Денис Молотов
Денис Молотов
російські військові почали активно застосовувати китайські радари у поєднанні з FPV-перехоплювачами для виявлення та знищення українських безпілотників. Про це 5 жовтня повідомив портал «Мілітарний», посилаючись на джерело «Потужний інформатор».

☝️ За інформацією ресурсу, такі системи помітили у 22-му зенітно-ракетному полку 11-го армійського корпусу рф. Йдеться про портативні радари виробництва Zhejiang Fanshuang Technology, які російські зенітники вже інтегрували у власні системи протидії дронам.

Ці радари, доступні у відкритому продажі на китайських маркетплейсах, мають радіус дії 5, 10 або 20 км, залежно від модифікації. Вартість найпотужнішої версії сягає 220–230 тисяч доларів США.

📡 У публікації зазначається:

«Радар має ‘чорні’ та ‘білі’ списки, що дозволяє вносити власні дружні дрони для пришвидшення ідентифікації та зменшення ризику дружнього вогню».

Виробник стверджує, що його обладнання здатне не лише точно виявляти безпілотники, а й визначати орієнтовне місцезнаходження оператора за траєкторією польоту апарата.

На поширених у мережі фото видно, як за допомогою цих радарів російські підрозділи перехоплюють українські дрониЛелека-100М2, MiniShark-D, Vector, Heavy Shot, Darts та Distractor.

Фахівці припускають, що китайські радари стали для росіян тимчасовим рішенням для покращення системи виявлення українських безпілотних апаратів у зоні бойових дій.

☝️ Нагадаємо, що у Повітряних силах України нині формується новий рід військ – безпілотні системи протиповітряної оборони. Це має посилити захист українського неба від повітряних загроз.

👉 Також раніше було повідомлено, що під час ракетно-дронового удару росії 5 жовтня над західною частиною України, на яку припала основна атака, пролетіло щонайменше три китайські супутники серії Yaogan 33

