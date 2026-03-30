рф вдарила по критичній інфраструктурі Чернігова

Денис Молотов
Ілюстративне фото з відкритих джерел.

Увечері 29 березня російські війська завдали удару по об’єкту критичної інфраструктури в Чернігові, що спричинило пожежу. Про це повідомила пресслужба Чернігівської міської ради.

📢 «Ворогом завдано удару по обʼєкту критичної інфраструктури на території міста Чернігова», — йдеться в повідомленні.

Згодом у міськраді уточнили, що йдеться про об’єкт, задіяний у системі теплопостачання.

🔥 Наслідки атаки

📢 «Стосовно наслідків удару рф по одному з обʼєктів критичної інфраструктури, задіяного у системі теплопостачання: виникло загоряння, яке ліквідовано підрозділами ДСНС. Постраждалих немає», — повідомили у міській раді.

Пожежу оперативно ліквідували рятувальники. Інформація щодо масштабів пошкоджень уточнюється.

Під час атаки на Чернігівщині та в низці інших регіонів України була оголошена повітряна тривога через загрозу застосування російських безпілотників.

  • 📌 Нагадаємо, тиждень тому під час відбиття повітряної атаки на Чернігів в одному з супермаркетів стався вибух.
  • 📌 У ніч проти 29 березня російські війська атакували безпілотниками деревообробне підприємство у місті Новгород-Сіверський Чернігівської області, спричинивши пожежу та руйнування.
- Реклама-
- Реклама-
- Реклама-
- Реклама -Рекламний банер ukr.net

