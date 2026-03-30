рф вдарила по критичній інфраструктурі Чернігова

Увечері 29 березня російські війська завдали удару по об’єкту критичної інфраструктури в Чернігові, що спричинило пожежу. Про це повідомила пресслужба Чернігівської міської ради.
📢 «Ворогом завдано удару по обʼєкту критичної інфраструктури на території міста Чернігова», — йдеться в повідомленні.
Згодом у міськраді уточнили, що йдеться про об’єкт, задіяний у системі теплопостачання.
🔥 Наслідки атаки
📢 «Стосовно наслідків удару рф по одному з обʼєктів критичної інфраструктури, задіяного у системі теплопостачання: виникло загоряння, яке ліквідовано підрозділами ДСНС. Постраждалих немає», — повідомили у міській раді.
Пожежу оперативно ліквідували рятувальники. Інформація щодо масштабів пошкоджень уточнюється.
Під час атаки на Чернігівщині та в низці інших регіонів України була оголошена повітряна тривога через загрозу застосування російських безпілотників.
- 📌 У ніч проти 29 березня російські війська атакували безпілотниками деревообробне підприємство у місті Новгород-Сіверський Чернігівської області, спричинивши пожежу та руйнування.