рф вдарила по критичній інфраструктурі Чернігова

Увечері 29 березня російські війська завдали удару по об’єкту критичної інфраструктури в Чернігові, що спричинило пожежу. Про це повідомила пресслужба Чернігівської міської ради.

📢 «Ворогом завдано удару по обʼєкту критичної інфраструктури на території міста Чернігова», — йдеться в повідомленні.

Згодом у міськраді уточнили, що йдеться про об’єкт, задіяний у системі теплопостачання.

🔥 Наслідки атаки

📢 «Стосовно наслідків удару рф по одному з обʼєктів критичної інфраструктури, задіяного у системі теплопостачання: виникло загоряння, яке ліквідовано підрозділами ДСНС. Постраждалих немає», — повідомили у міській раді.

Пожежу оперативно ліквідували рятувальники. Інформація щодо масштабів пошкоджень уточнюється.

Під час атаки на Чернігівщині та в низці інших регіонів України була оголошена повітряна тривога через загрозу застосування російських безпілотників.