рф атакувала підприємство на Чернігівщині дронами

У ніч проти 29 березня російські війська атакували безпілотниками деревообробне підприємство у місті Новгород-Сіверський Чернігівської області, спричинивши пожежу та руйнування. Про це повідомила Чернігівська обласна військова адміністрація (ОВА).

За наявною інформацією, ворог застосував щонайменше п’ять ударних безпілотників типу «Герань / шахед».

🔥 Наслідки атаки

Внаслідок влучань на території підприємства виникла пожежа. Пошкоджено виробничі потужності підприємства. Також руйнувань зазнали житлові будинки та дитячий садок, розташовані поблизу місця удару. Інформація про постраждалих уточнюється.

На місці працюють відповідні служби, триває ліквідація наслідків атаки та оцінка завданих збитків.

📌 Нагадаємо

Уранці 29 березня російські війська також атакували Сумську область. Міський голова Конотопа Артем Семеніхін повідомив про удар по цивільній інфраструктурі, що спричинив значні пошкодження житлового фонду.

Війська рф минулої доби атакували безпілотниками виробничі об’єкти Групи НАК «Нафтогаз» України у Сумській області, внаслідок чого зафіксовано значні пошкодження.

Крім того, вночі зафіксовано удар по Хмельницькій області, де через атаку виникли перебої з електропостачанням.