Четвер, 7 Серпня, 2025
ГОЛОВНАВСІ НОВИНИВІЙНА
ВІЙНА

рф обстріляла авто ДСНС на Дніпропетровщині: загинув рятувальник

Денис Молотов
Денис Молотов
рф обстріляла авто ДСНС на Дніпропетровщині: загинув рятувальник

Увечері 6 серпня російські війська вчергове вдарили по цивільній інфраструктурі: під вогонь потрапив службовий автомобіль ДСНС у місті Нікополь. Унаслідок атаки загинув 23-річний рятувальник Данило Хижняк та двоє цивільних людей. Ще четверо людей дістали поранення — троє з них також працівники ДСНС.

Про трагедію повідомила пресслужба Державної служби з надзвичайних ситуацій.

📢 «Рятувальники потрапили під обстріл зі ствольної артилерії під час обстеження території після попереднього ворожого обстрілу – сталося пряме влучання у службовий автомобіль ДСНС», — йдеться в повідомленні.

💢 Йому було всього 23

Старший лейтенант служби цивільного захисту Данило Хижняк служив у 7-му пожежно-рятувальному загоні з 2019 року. Колеги згадують його як відданого професіонала, людину честі, яка завжди була готова прийти на допомогу.

📢 «6 серпня під час виконання службових обов’язків загинув фахівець відділення реагування на надзвичайні ситуації 7 державного пожежно-рятувального загону Головного управління ДСНС України у Дніпропетровській області, старший лейтенант служби цивільного захисту Данило Хижня», — зазначили в ДСНС.

рф обстріляла авто ДСНС на Дніпропетровщині: загинув рятувальник

⚠️ Ворог прицільно б’є по рятувальниках

Це не перший випадок цинічних обстрілів рятувальників. За останній тиждень щонайменше дві групи ДСНС потрапили під ворожий вогонь під час виконання обов’язків на прифронтових територіях. 3 серпня повідомлялося про подібну атаку на рятувальників у Гуляйполі, Запорізька область.

📌 У Нікополі, де загинув Данило, окупанти регулярно ведуть вогонь з артилерії та дронів. У той самий день, 6 серпня, від обстрілів у районі загинули ще двоє чоловіків та одна жінка, поранено ще чотирьох.

👉 Також російські війська вчергове здійснили цілеспрямовані удари по рятувальниках, які ліквідовували наслідки нічних обстрілів у Харкові та Херсоні.

🕯️ Висловлюємо глибокі співчуття родині та близьким з приводу тяжкої втрати.

- Реклама-
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

ПОГОДА

Sinoptik - logo

Погода на найближчий час

Сіверськодонецьк

Київ

Погода від sinoptik.ua
НОВИНИ ТИЖНЯ

База підводного флоту рф на Камчатці зазнала ушкоджень -ЗМІ

ПОДІЇ

Майже дві третини боїв – на трьох напрямках: карта від Генштабу

ВІЙНА

Фейк: Україна завищує кількість вивезених до Росії дітей— Путін

СТОПФЕЙК

Генштаб про ситуацію на фронті: відбулося 113 бойових зіткнень, ворог запустив 1531 дрон-камікадзе за добу

ВІЙНА

Шини на трактор: як вибрати та скільки коштують в Україні

СУСПІЛЬСТВО

«Індії байдуже до України»: Трамп погрожує Нью-Делі тарифами

ВАЖЛИВО

Зупинка транзиту газу на росії: вибух на трубопроводі Центральна Азія-Центр

ПОДІЇ

Луганщина спрямувала понад 780 млн грн на підтримку Сил оборони

ЛУГАНЩИНА

Україна зводить масштабні укріплення для стримування літнього наступу росії – WSJ

ПОДІЇ

Гайдая на засіданні Кабміну вирішено звільнити з посади

ВАЖЛИВО

Громади Луганщини підтримують підприємців – ОВА

ЛУГАНЩИНА

Ракетний удар по Сумщині: є загиблі та поранені

ВІЙНА

Імперські амбіції путіна щодо Криму, України ще з 90-х

ПОДІЇ

Агропідприємство з Луганська економічно підтримує окупантів

КРИМІНАЛ

Гуманітарна криза на Луганщині: борги гірникам і міста без води – ОВА

ЛУГАНЩИНА
- Реклама-
- Реклама-
- Реклама -Рекламний банер ukr.net

ДЯКУЄМО ЗА ПІДТРИМКУ:

Логотип ГО «Інститут розвитку регіональної преси»
Логотип ІМІ
client-image
ЛЖСІ_логотип

Всі матеріали розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International, якщо не зазначено інше. Фотографії, зображення належать їх правовласникам. Редакція "Ірта-fax" може не розділяти точку зору авторів і не несе за їх матеріали відповідальність. Оціночні судження не підлягають спростуванню та доведенню їх правдивості. За достовірність та зміст реклами відповідальність несе рекламодавець.

e-mail: admin@irtafax.com

ПІДТРИМАТИ ПІДТРИМАТИ

© "Ірта-fax" - ГО "ВІЛЬНИЙ СХІД"