рф обстріляла авто ДСНС на Дніпропетровщині: загинув рятувальник

Увечері 6 серпня російські війська вчергове вдарили по цивільній інфраструктурі: під вогонь потрапив службовий автомобіль ДСНС у місті Нікополь. Унаслідок атаки загинув 23-річний рятувальник Данило Хижняк та двоє цивільних людей. Ще четверо людей дістали поранення — троє з них також працівники ДСНС.

Про трагедію повідомила пресслужба Державної служби з надзвичайних ситуацій.

📢 «Рятувальники потрапили під обстріл зі ствольної артилерії під час обстеження території після попереднього ворожого обстрілу – сталося пряме влучання у службовий автомобіль ДСНС», — йдеться в повідомленні.

💢 Йому було всього 23

Старший лейтенант служби цивільного захисту Данило Хижняк служив у 7-му пожежно-рятувальному загоні з 2019 року. Колеги згадують його як відданого професіонала, людину честі, яка завжди була готова прийти на допомогу.

📢 «6 серпня під час виконання службових обов’язків загинув фахівець відділення реагування на надзвичайні ситуації 7 державного пожежно-рятувального загону Головного управління ДСНС України у Дніпропетровській області, старший лейтенант служби цивільного захисту Данило Хижня», — зазначили в ДСНС.

⚠️ Ворог прицільно б’є по рятувальниках

Це не перший випадок цинічних обстрілів рятувальників. За останній тиждень щонайменше дві групи ДСНС потрапили під ворожий вогонь під час виконання обов’язків на прифронтових територіях. 3 серпня повідомлялося про подібну атаку на рятувальників у Гуляйполі, Запорізька область.

📌 У Нікополі, де загинув Данило, окупанти регулярно ведуть вогонь з артилерії та дронів. У той самий день, 6 серпня, від обстрілів у районі загинули ще двоє чоловіків та одна жінка, поранено ще чотирьох.

👉 Також російські війська вчергове здійснили цілеспрямовані удари по рятувальниках, які ліквідовували наслідки нічних обстрілів у Харкові та Херсоні.

🕯️ Висловлюємо глибокі співчуття родині та близьким з приводу тяжкої втрати.