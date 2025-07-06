Удари по рятувальниках ДСНС у Харкові та Херсоні

Російські війська вчергове здійснили цілеспрямовані удари по рятувальниках, які ліквідовували наслідки нічних обстрілів у Харкові та Херсоні. Про це 6 липня повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС) України.

☝️ Згідно з офіційною інформацією, вночі армія рф атакувала Харків за допомогою безпілотників. Після початку гасіння пожежі, що виникла внаслідок обстрілу, росіяни здійснили повторний удар по місцю роботи рятувальників. Унаслідок атаки було пошкоджено пожежну автоцистерну, однак особовий склад залишився неушкодженим. Вогнеборці вчасно спустилися до укриття.

Вранці аналогічний випадок стався у Херсоні. Після ворожого обстрілу на території автозаправної станції виникла пожежа. Під час її ліквідації російські безпілотники вдруге атакували рятувальників, пошкодивши ще одну автоцистерну.

У ДСНС наголошують, що такі дії окупантів є свідченням цілеспрямованого терору, спрямованого не лише проти мирного населення, а й проти фахівців, які рятують життя та інфраструктуру.

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📌 Нагадаємо, в ніч на 6 липня Харків двічі піддався атакам дронів, що призвело до масштабних пожеж у приватному секторі. Водночас у Київській області внаслідок ворожих ударів дронами було поранено цивільних і пошкоджено житлові будинки.

👉 Також відомо, що в ніч проти 6 липня Запоріжжя зазнало чергової повітряної атаки. Російські окупаційні війська застосували шість ударних дронів-камікадзе типу «Shahed». Внаслідок удару зафіксовані пошкодження на фермерських господарствах, приватному підприємстві та об’єктах цивільної інфраструктури.