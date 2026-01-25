рф намагається нав’язати чергову умову завершення війни – ISW

У Міністерстві закордонних справ росії заявили, що москва нібито наполягає на припиненні «переслідування» Києвом Української православної церкви московського патріархату (УПЦ МП) як однієї з умов досягнення миру в Україні. Про це йдеться у новому звіті аналітиків Інституту вивчення війни (ISW).

☝️ У звіті зазначається, що подібні вимоги є частиною постійних пропагандистських наративів кремля. Відповідно до них, будь-яке військове або дипломатичне завершення війни має враховувати так звані «першопричини» російської агресії.

Аналітики ISW наголошують, що росія протягом тривалого часу повністю контролює духовну доктрину російської православної церкви. У цьому контексті УПЦ МП, за оцінкою експертів, використовується кремлем як інструмент гібридної війни проти України.

📌 У звіті підкреслюється, що через релігійні структури москва намагається нав’язувати російську ідеологію українському суспільству. А також системно переслідує релігійні меншини на тимчасово окупованих територіях України.

Нагадаємо, шостий президент України Володимир Зеленський раніше повідомляв, що однією з ключових тем тристоронньої зустрічі України, США та росії в Абу-Дабі були параметри можливого завершення війни.

👉 Також ЗМІ інформували, що продовження тристоронніх переговорів за участю України, США та рф в Об’єднаних Арабських Еміратах заплановане на неділю, 1 лютого.