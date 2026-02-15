Неділя, 15 Лютого, 2026
ГОЛОВНАВСІ НОВИНИПОЛІТИКА
ПОЛІТИКА

рф готова гарантувати відсутність ударів у день виборів – ЗМІ

Денис Молотов
рф готова гарантувати відсутність ударів у день виборів - ЗМІ
Заступник міністра закордонних справ рф михайло галузін

Заступник міністра закордонних справ рф михайло галузін заявив, що москва готова забезпечити відсутність ударів у день голосування в Україні, якщо Київ ухвалить рішення про проведення виборів. Його слова поширили пропагандистські російські ЗМІ.

📢 За словами галузіна, «росія готова забезпечити відсутність ударів у день голосування в Україні, якщо Київ наважиться провести вибори».

Крім того, представник російського зовнішньополітичного відомства стверджує, що Європа нібито сама позбавила себе участі в переговорах щодо українського врегулювання.

На його думку, через «ідеологічну зашореність» та відмову від прямого діалогу з росією європейські країни втратили можливість бути за переговорним столом у процесі пошуку політичного рішення «з українського врегулювання».

Нагадаємо, у грудні 2025 року президент США Дональд Трамп заявив про необхідність проведення президентських виборів в Україні.

Шостий президент України Володимир Зеленський у відповідь зазначив, що готовий до виборів за умови, якщо міжнародні партнери зможуть гарантувати безпеку їх проведення.

Питання можливого голосування в умовах воєнного стану й надалі залишається предметом міжнародних дискусій та політичних заяв з обох сторін.

👉 Раніше стало відомо, що опозиційний російський політик Олексій Навальний був убитий за допомогою токсину епібатидину. Ця отрута класифікується як хімічна зброя.

- Реклама-
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

ПОГОДА

Sinoptik - logo

Погода на найближчий час

Сіверськодонецьк

Київ

Погода від sinoptik.ua
НОВИНИ ТИЖНЯ

Атаки рф по Херсону: загиблі, постраждалі та руйнування

ВІЙНА

Удар рф по Запоріжжю: пошкоджено дитячий садок і житлові будинки

ВІЙНА

На Київщині працює “генераторне господарство” загальною потужністю понад 100 МВт – ОВА

ПОДІЇ

Українські військові знищили склади дронів і пункт управління рф

ВІЙНА

Генштаб про ситуацію на фронті: 113 бойових зіткнень, ворог запустив понад 5,2 тис. дронів

ВІЙНА

Боїв за добу на фронті поменшало: Генштаб оновив карту за напрямками

ВІЙНА

Єдність Заходу — ключ до стримування Росії: посол Естонії при НАТО Юрі Луїк

ІНТЕРВ'Ю ЕКСКЛЮЗИВ

Реєстрація Starlink для росіян – на скільки можна загриміти за грати

ПОДІЇ

Фейк: Французька преса звинувачує Макрона в тому, що він не зупинив війну в Україні

СТОПФЕЙК

Колишнім залізничникам з Луганщини інкримінують пособництво державі-агресору

КРИМІНАЛ

Німеччина знову планує замінити посла в Україні

ПОЛІТИКА

У Слов’янську через авіаудар рф загинули жінка та її 11-річна донька

ВІЙНА

Кількість жертв серед мирного населення в Україні зросла на 35% у 2025 році – аналітика

ПОДІЇ

У Чернівцях працівники ТЦК вчинили стрілялину

СУСПІЛЬСТВО

У Києві без опалення залишаються понад 1400 будинків

ВАЖЛИВО
- Реклама-
- Реклама-
- Реклама -Рекламний банер ukr.net

ДЯКУЄМО ЗА ПІДТРИМКУ:

Логотип ГО «Інститут розвитку регіональної преси»
client-image
ЛЖСІ_логотип

Всі матеріали розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International, якщо не зазначено інше. Фотографії, зображення належать їх правовласникам. Редакція "Ірта-fax" може не розділяти точку зору авторів і не несе за їх матеріали відповідальність. Оціночні судження не підлягають спростуванню та доведенню їх правдивості. За достовірність та зміст реклами відповідальність несе рекламодавець.

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа. Ідентифікатор медіа - R40-06709

e-mail: admin@irtafax.com

ПІДТРИМАТИ ПІДТРИМАТИ

© "Ірта-fax" - ГО "ВІЛЬНИЙ СХІД"