Заступник міністра закордонних справ рф михайло галузін заявив, що москва готова забезпечити відсутність ударів у день голосування в Україні, якщо Київ ухвалить рішення про проведення виборів. Його слова поширили пропагандистські російські ЗМІ.

📢 За словами галузіна, «росія готова забезпечити відсутність ударів у день голосування в Україні, якщо Київ наважиться провести вибори».

Крім того, представник російського зовнішньополітичного відомства стверджує, що Європа нібито сама позбавила себе участі в переговорах щодо українського врегулювання.

На його думку, через «ідеологічну зашореність» та відмову від прямого діалогу з росією європейські країни втратили можливість бути за переговорним столом у процесі пошуку політичного рішення «з українського врегулювання».

Нагадаємо, у грудні 2025 року президент США Дональд Трамп заявив про необхідність проведення президентських виборів в Україні.

Шостий президент України Володимир Зеленський у відповідь зазначив, що готовий до виборів за умови, якщо міжнародні партнери зможуть гарантувати безпеку їх проведення.

Питання можливого голосування в умовах воєнного стану й надалі залишається предметом міжнародних дискусій та політичних заяв з обох сторін.

