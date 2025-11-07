Резерви України досягли нового історичного максимуму

Міжнародні резерви України за підсумками жовтня суттєво зросли — станом на 1 листопада вони становили 49 млрд 516 млн доларів США, що на 6,4% або майже 3 млрд доларів більше, ніж місяць тому. Про це повідомив Національний банк України (НБУ) у п’ятницю, 7 листопада.

У Нацбанку зазначили, що така динаміка зумовлена значними надходженнями від міжнародних партнерів, які перевищили чистий продаж валюти регулятором та боргові виплати держави в іноземній валюті.

📢 «Обсяг міжнародних резервів є достатнім для збереження стійкості валютного ринку», — йдеться у повідомленні.

У жовтні на валютні рахунки уряду в НБУ надійшло 6 398,4 млн доларів, зокрема:

4 694,0 млн дол . — від ЄС у межах ініціативи Extraordinary Revenue Acceleration for Ukraine (ERA) ;

— від ЄС у межах ініціативи ; 1 079,4 млн дол. — через рахунки Світового банку ;

— через рахунки ; 507,7 млн дол. — від розміщення ОВДП ;

— від ; 117,3 млн дол. — від Банку розвитку Ради Європи.

За обслуговування та погашення державного боргу в іноземній валюті держава виплатила 611,6 млн доларів, у тому числі:

368,9 млн дол. — за облігаціями внутрішньої державної позики (ОВДП);

— за облігаціями внутрішньої державної позики (ОВДП); 199,5 млн дол. — Світовому банку;

— Світовому банку; 16,1 млн дол. — Європейському інвестиційному банку;

— Європейському інвестиційному банку; 14,7 млн дол. — ЄБРР;

— ЄБРР; 12,3 млн дол. — Європейському Союзу;

— Європейському Союзу; 0,1 млн дол. — іншим кредиторам.

Крім того, Україна перерахувала 83,9 млн доларів Міжнародному валютному фонду (МВФ).

На валютному ринку Нацбанк продав 2 834,9 млн доларів та викупив до резервів 0,8 млн доларів, тож чистий продаж валюти становив 2 834,1 млн доларів.

У жовтні завдяки переоцінці активів вартість фінансових інструментів зросла на 126,8 млн доларів.

За розрахунками регулятора, поточний обсяг міжнародних резервів України забезпечує імпорт протягом 5,1 місяця. Це вже третій місяць поспіль, коли обсяг резервів зростає, і нинішній показник оновив попередній історичний рекорд, зафіксований у травні — 46,68 млрд доларів.

👉 Нагадаємо, що на початку серпня Нацбанк повідомляв про зниження міжнародних резервів України на 2 млрд доларів.