Міністр закордонних справ росії сергій лавров заявив про можливість зустрічі путіна і Трампа у столиці Угорщини. Його слова передають російські пропагандистські медіа з посиланням на інтерв’ю італійському виданню Corriere della Sera.

📢 «москва досі готова до російсько-американського саміту в Будапешті», — зазначив лавров.

За словами міністра, зустріч російського та американського президентів не відбулась після того, як Дональд Трамп отримав певні «неофіційні доповіді». Про зміст цих документів лавров не повідомив.

Раніше президент США Дональд Трамп прокоментував можливість зустрічі з російським диктатором владіміром путіним у Будапешті, зауваживши, що «шанс є завжди».

☝️ Раніше ЗМІ повідомляли, що угорський прем’єр-міністр Віктор Орбан під час візиту до Вашингтона мав намір переконати Трампа провести зустріч із путіним.

Про інтерв’ю лаврова італійському виданню Corriere della Sera

У четвер, 13 листопада, російське МЗС повідомило агентству ТАСС, що газета Corriere della Sera відмовилася публікувати інтерв’ю з сергієм лавровим. За інформацією міністерства, Лавров «надав вичерпні відповіді» на всі запитання журналістів, але редакція нібито пояснила відмову тим, що його слова «містять занадто багато сумнівних тверджень, які вимагають перевірки або уточнення, і їх публікація вийде за розумні рамки».

У відповідь керівництво Corriere della Sera зробило офіційну заяву:

📢 «МЗС росії відповів на попередні запитання, спрямовані Corriere della Sera, розлогим текстом, повним звинувачень та пропагандистських заяв. Коли ми запросили повноцінне інтерв’ю, включаючи перехресний допит та уточнення пунктів, які вимагали додаткового розслідування, міністерство категорично відмовило».

Видання наголосило, що російське МЗС намагалося нав’язати власні умови співпраці, що суперечить журналістським стандартам:

📢 «Очевидно, пан лавров хотів застосувати до італійської газети ті самі критерії, що й у росії, де свобода інформації скасована. Якщо міністр лавров забажає провести інтерв’ю відповідно до принципів вільної журналістики, ми завжди відкриті для діалогу».

👉 Також нагадаємо, що диктатор на росії владімір путін міг усунути міністра закордонних справ рф сергія лаврова від ключових посад після провалу переговорів зі Сполученими Штатами.