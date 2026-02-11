Ракети рф «Кинджал» не досягли жодної цілі — ЗСУ

Окупаційним російським військам не вдалося уразити цілі під час застосування аеробалістичних ракет Х-47М2 «Кинджал». Про це 11 лютого повідомили Повітряні сили ЗСУ.

За даними військових, близько 14:40 ворог здійснив пуски ракет із літаків МіГ-31К, що злетіли з аеродрому Саваслейка в Нижньогородській області рф.

📢 «Здійснено комплекс заходів із протидії, ворожі ракети цілей не досягли», — йдеться у повідомленні.

У Повітряних силах не уточнили кількість ракет, застосованих під час атаки, та закликали громадян не ігнорувати сигнали повітряної тривоги й дотримуватися правил безпеки.

Раніше повідомлялося, що ракети «Кинджал» летіли у напрямку Львова. Моніторингові ресурси інформували про три швидкісні повітряні цілі, тоді як міський голова Львова Андрій Садовий заявив про два «Кинджали». Усі повітряні цілі нападу, за його словами, були знешкоджені.

Також у ніч проти 11 лютого росія атакувала Україну 129 ударними безпілотниками, з яких сили ППО знешкодили 112.