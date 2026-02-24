Ракети Patriot: Зеленський заявив про нагальну потребу України

Україна вже отримала частину нового пакета протиповітряної допомоги, однак гостро потребує додаткових боєприпасів до систем “Patriot”. Про це заявив шостий президент України Володимир Зеленський під час виступу на засіданні «коаліції охочих» у вівторок, 24 лютого.

📢 «Ми дуже вдячні за останній пакет (підтримки ППО – ред.). Я не можу поділитися усіма деталями, але половина пакета вже тут. Вона надійшла два дні тому», — сказав глава держави.

☝️ За словами Зеленського, питання посилення української протиповітряної оборони стане одним із ключових під час нинішніх консультацій із партнерами.

Він окремо подякував Великій Британії та іншим союзникам за внески до програми PURL, у межах якої Україна закуповує необхідне озброєння у США, передусім ракети «Patriot».

📢 «Нам потрібні ракети PAC-3, PAC-2 від Сполучених Штатів», — підкреслив Зеленський.

Раніше у Німеччині повідомляли, що найближчим часом Україна має отримати 35 ракет до систем «Patriot» — 30 від держав-членів Контактної групи з питань оборони України та ще п’ять додатково від ФРН.

Перед цим Зеленський інформував, що Україна отримала ракети PAC-3 для систем «Patriot» через добу після масштабної російської атаки, яка призвела до «майже блекауту», хоча постачання цього пакета очікували приблизно на місяць раніше.

👉 Також було повідомлено, що Українські Сили оборони завдали серії високоточних ударів по військовій інфраструктурі російських окупаційних військ. Було застосовано американські балістичні ракети ATACMS.