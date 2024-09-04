Ракетний удар: у Львові завершено рятувальні роботи. Фото

Аварійно-рятувальні роботи у Львові, які проводилися після ракетного удару російських військ, завершилися. Як повідомили в ДСНС у середу, 4 вересня, загинуло семеро людей, ще 53 отримали поранення.

📢 «Постраждало 53 осіб. На жаль, семеро загинули, серед них, за уточненими даними, двоє дітей (7 та 14 років)», – йдеться у звіті відомства.

Рятувальники змогли врятувати 12 людей. Крім того, психологи ДСНС надали підтримку 103 постраждалим, серед яких 16 дітей.

На ліквідацію наслідків цієї трагедії було залучено понад 150 рятувальників і 38 одиниць спеціальної техніки.

Львівська міська рада, у свою чергу, повідомила, що по медичну допомогу звернулося 64 людини, з них 8 – діти. Семеро людей наразі перебувають у критичному стані.

📢 «Ми оголошуємо День жалоби у Львові у четвер, 5 вересня, в пам’ять про усіх загиблих внаслідок російської атаки на наше місто. Вічна пам’ять», – зазначено в повідомленні.

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👉 Нагадаємо, що сьогодні російська армія завдала ракетного удару по центральній частині Львова. Серед загиблих – мати та її троє доньок.

📌 Також раніше було повідомлено, що кількість жертв внаслідок російського ракетного удару по навчальному центру в Полтаві збільшилася до 53 людей.