Середа, 4 Вересня, 2024
29.2 C
Kyiv
ГОЛОВНАНОВИНИВАЖЛИВОРакетний удар: у Львові завершено рятувальні роботи. Фото
ВАЖЛИВО

Ракетний удар: у Львові завершено рятувальні роботи. Фото

Денис Молотов
Денис Молотов
Ракетний удар: у Львові завершено рятувальні роботи. Фото
Наслідки російської ракетної атаки на Львів.

Аварійно-рятувальні роботи у Львові, які проводилися після ракетного удару російських військ, завершилися. Як повідомили в ДСНС у середу, 4 вересня, загинуло семеро людей, ще 53 отримали поранення.

📢 «Постраждало 53 осіб. На жаль, семеро загинули, серед них, за уточненими даними, двоє дітей (7 та 14 років)», – йдеться у звіті відомства.

Рятувальники змогли врятувати 12 людей. Крім того, психологи ДСНС надали підтримку 103 постраждалим, серед яких 16 дітей.

На ліквідацію наслідків цієї трагедії було залучено понад 150 рятувальників і 38 одиниць спеціальної техніки.

Львівська міська рада, у свою чергу, повідомила, що по медичну допомогу звернулося 64 людини, з них 8 – діти. Семеро людей наразі перебувають у критичному стані.

📢 «Ми оголошуємо День жалоби у Львові у четвер, 5 вересня, в пам’ять про усіх загиблих внаслідок російської атаки на наше місто. Вічна пам’ять», – зазначено в повідомленні.

👉 Нагадаємо, що сьогодні російська армія завдала ракетного удару по центральній частині Львова. Серед загиблих – мати та її троє доньок.

📌 Також раніше було повідомлено, що кількість жертв внаслідок російського ракетного удару по навчальному центру в Полтаві збільшилася до 53 людей.

Попередня стаття
Рада не ухвалила рішення про відставку голови Фонду держмайна
Наступна стаття
Рада ухвалила рішення про звільнення Міністра юстиції України
- Реклама-
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

ПОГОДА

СТРІЧКА НОВИН

Від Луганська до Києва: СНУ ім. В. Даля на шляху до відродження

ВАЖЛИВО

Генштаб про ситуацію на фронті: кількість боїв зросла до 107, складна ситуація на Покровському та Курахівському напрямках

ПОДІЇ

Підписано двосторонню угоду між Україною та Ірландією

ВЛАДА

Рада ухвалила рішення про звільнення Міністра юстиції України

ВАЖЛИВО

Рада не ухвалила рішення про відставку голови Фонду держмайна

ВАЖЛИВО

Верховна Рада України звільнила міністра Мінстратегпрому

ВАЖЛИВО

Ракетний удар по Полтаві: 53 людини загинуло, постраждало – 298

ВАЖЛИВО

На фронті відбулось 207 боїв за добу: найгарячіше на Покровському та Курахівському напрямках

ПОДІЇ

Фейк: Біля Пентагону з’явилося графіті з втраченим в Україні літаком F-16

СТОПФЕЙК

Удар по Полтаві: 51 людина загинула, 271 поранено. Тривають пошукові роботи

ВАЖЛИВО
Завантажити більше

НОВИНИ

Завантажити більше
- Реклама -Рекламний банер ukr.net

ПАРТНЕРИ

client-image
ЛЖСІ_логотип

ВАЖЛИВО

ПОДІЇ

КАТЕГОРІЇ

Всі матеріали розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International, якщо не зазначено інше. Фотографії, зображення належать їх правовласникам. Редакція "Ірта-fax" може не розділяти точку зору авторів і не несе за їх матеріали відповідальність. Оціночні судження не підлягають спростуванню та доведенню їх правдивості. За достовірність та зміст реклами відповідальність несе рекламодавець.

e-mail: admin@irtafax.com

ПІДТРИМАТИ ПІДТРИМАТИ