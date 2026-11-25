Представники президента США Дональда Трампа перестали пропонувати москві великі бізнес-угоди як стимул для припинення війни проти України. Про зміну переговорної тактики 25 листопада повідомила “Financial Times” з посиланням на п’ятьох обізнаних співрозмовників.

В останні місяці американські посланці Стів Віткофф і Джаред Кушнер обговорювали можливість повоєнних інвестицій американських компаній у російські нафтові проєкти та виробництво титану. Серед інших пропозицій було відновлення постачання російського газу до Європи трубопроводами. За даними видання, Віткофф і Кушнер повідомили європейським посадовцям, що тепер основну увагу приділяють територіальним питанням і гарантіям безпеки.

Водночас один з американських посадовців назвав виклад Financial Times неточним. За його словами, економічна співпраця й далі залишається одним з елементів переговорів, передає “The Page“.

Як москва відреагувала на економічні пропозиції США

За словами джерел FT, спочатку в москві вважали, що перспектива бізнес-угод допоможе зберегти інтерес Трампа до переговорів. Однак під час зустрічей в Абу-Дабі російська делегація, за даними видання, не виявила інтересу до цих пропозицій. кремль наполягав, щоб Україна віддала Донбас, і висував інші вимоги, неприйнятні для Києва.

📢 «Нам цілком ясно дали зрозуміти, що росіяни у подібних речах не зацікавлені», – сказав один зі співрозмовників Financial Times про пропозиції, покликані пом’якшити позицію москви.

Джерела видання припускають, що в москві розраховують на пом’якшення санкцій після укладення мирної угоди. Це, за їхньою оцінкою, могло б полегшити повернення іноземних компаній на російський ринок. Частина американських посадовців ще раніше дійшла висновку, що комерційна вигода не визначає рішень володимира путіна щодо війни.

Тим часом Україна, Німеччина, Франція та Велика Британія після зустрічі «Коаліції охочих» у Берліні наголосили на потребі в юридично зобов’язувальних гарантіях безпеки для України після припинення вогню. Лідери також підтвердили, що міжнародні кордони не можуть змінюватися силою. Про це йдеться у спільній заяві від 19 листопада.

Сам Трамп в інтерв’ю New York Post заявив, що не встановлював дедлайну для завершення війни. За його словами, для її припинення потрібна згода Володимира Зеленського та володимира путіна, передає “The Page“.

👉 Також нагадаємо, що Україна 24 листопада закликала генерального директора Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаеля Гроссі невідкладно скасувати рішення про призначення олексія ферапонтова своїм заступником.