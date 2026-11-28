Німецький оборонний концерн Rheinmetall може відмовитися від створення заводу артилерійських боєприпасів в Україні. Про це генеральний директор компанії Армін Паппергер сказав під час сесії запитань і відповідей на Capital Markets Day 27 листопада в Гамбурзі.

Паппергер пов’язав затримку з тим, що українська сторона нарощує власне виробництво й, за його оцінкою, прагне виготовляти боєприпаси самостійно. Він припустив, що за таких обставин Rheinmetall може постачати обладнання українським виробникам. Серед можливих напрямів подальшої співпраці він також назвав постачання далекобійних артилерійських боєприпасів.

За оцінкою Паппергера, українські військові використовують від 1 млн до 1,3 млн артилерійських снарядів на рік. Щонайменше половину цього обсягу, за його словами, Україна виготовляє сама. Решту потреб частково покриває міжнародна допомога. За даними German Aid to Ukraine, за понад два з половиною роки проєкт спільного заводу так і не вийшов на виробництво.

Що встигли зробити для запуску заводу

У лютому 2024 року Rheinmetall та український партнер підписали меморандум про створення спільного підприємства. Документ підписали на полях Мюнхенської безпекової конференції. Як тоді повідомив концерн, Rheinmetall мав отримати 51% у спільному підприємстві, український партнер – 49%.

У липні 2024 року Rheinmetall оголосив про перше замовлення від уряду України на оснащення майбутнього заводу. Тоді компанія розраховувала розпочати випуск боєприпасів упродовж 24 місяців. У серпні 2025 року тодішній міністр оборони Денис Шмигаль обговорив із Паппергером будівництво підприємства, а у вересні повідомив про виділення землі під майбутній завод. За його словами, на той момент сторони завершили процедури для запуску спільного виробництва.

Паралельно Rheinmetall укладав окремі контракти на постачання готових боєприпасів. У червні 2026 року компанія повідомила про нове українське замовлення на 155-мм артилерійські боєприпаси на десятки мільйонів євро.

👉 Також нагадаємо, що в листопаді 2025 року запуск заводу Rheinmetall з виробництва боєприпасів в Україні відтерміновано було щонайменше на рік. Про це заявляв генеральний директор концерну Армін Паппергер в інтерв’ю німецькій спілці резервістів.