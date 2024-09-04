Ракетний удар по Полтаві: 53 людини загинуло, постраждало – 298

Кількість жертв внаслідок російського ракетного удару по навчальному центру в Полтаві збільшилася до 53 людей. За інформацією ДСНС від середи, 4 вересня, під завалами можуть залишатися ще постраждалі.

У повідомленні зазначено, що рятувальникам вдалося врятувати 25 людей, з яких 11 було деблоковано з-під завалів. Під уламками шестиповерхової будівлі навчального корпусу, за оцінками рятувальників, можуть перебувати ще п’ятеро людей.

Міністерство внутрішніх справ також інформує, що кількість постраждалих у Полтаві зросла до 298.

Зазначається, що 3 вересня росія атакувала Полтаву балістичними ракетами типу Іскандер-М. Окрім навчального центру, було пошкоджено три багатоквартирні будинки, п’ять приватних будинків і одне офісне приміщення. Для проведення пошуково-рятувальних робіт було додатково викликано працівників ДСНС з інших міст. Це дає можливість працювати швидше й майже без зупинок, змінюючи один одного.

📢 «Невимовний біль і смуток. Вшановуємо пам’ять людей, які загинули через російську збройну агресію. Вчорашня трагедія у Полтаві – злочин проти людяності. Багато загиблих та поранених. Ворог продовжує терор українських міст. Світла пам’ять усім, чиї життя забрала росія. Не пробачимо. Співчуття рідним і близьким», – зазначив очільник Полтавської ОВА у своєму Телеграм-каналі.

👉 Нагадаємо, раніше повідомлялося про 52 вбиті росіянами людини. Також, у Полтаві та області оголошено триденну жалобу за загиблими внаслідок цього трагічного удару російських загарбників, яка триватиме з 4 по 6 вересня.