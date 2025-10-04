Субота, 4 Жовтня, 2025
Ракетний удар у Гончарівському: ЗСУ посилює безпеку та переводить військових

Денис Молотов
Денис Молотов
Після ракетного удару росії по навчальному підрозділу у Гончарівському на Чернігівщині особовий склад центру підготовки підрозділів Сухопутних військ ЗСУ переводять до інших регіонів України. Про це повідомило Командування Сухопутних військ ЗСУ у відповіді на запит Суспільного.

📢 «Незважаючи на заходи, організовані відповідно до вимог Головнокомандувача ЗСУ, командувача Сухопутних військ ЗСУ, стався випадок загибелі особового складу в Гончарівському центрі підготовки підрозділів, куди завдали ракетний удар, унаслідок якого загинули та дістали поранення військовослужбовці», — зазначили в ЗСУ.

За фактом атаки розпочато спеціальне службове розслідування. Мета — з’ясувати всі обставини, що спричинили загибель та поранення військових, а також визначити роль усіх посадових осіб, причетних до інциденту.

У Командуванні додали, що військових поступово переміщують до інших регіонів для створення більш безпечних умов перебування та проведення навчань. Особовий склад забезпечений укриттями на 100%, а робота над покращенням безпеки триває.

Крім того, проводяться регулярні тренування щодо дій під час “Повітряної тривоги”, інших можливих загроз, а також навчання з надання першої медичної допомоги. Це має зменшити ризики для військових у разі повторних атак.

Нагадаємо: 24 вересня російські окупанти завдали удару по навчальному підрозділу Сухопутних військ, використовуючи, зокрема, дві балістичні ракети Іскандер. Внаслідок атаки серед особового складу зафіксовано втрати.

Раніше в армії заборонили скупчення особового складу та військової техніки. Також заборонено розміщення бійців у наметових містечках на полігонах, щоб зменшити вразливість до обстрілів. Паралельно тривають заходи для забезпечення безпеки і збереження життів військових.

☝️ Також нагадаємо, що наприкінці липня російська ракета влучила в їдальню військового табору поблизу Кропивницького, забравши життя щонайменше десяти іноземних добровольців та поранивши понад сотню військових.

