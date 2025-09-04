Ракетна атака по гуманітарній місії під Черніговом: є загиблі та поранені

У четвер, 4 вересня, російські загарбники здійснили ракетний удар по передмістю Чернігова. Про це повідомив начальник Чернігівської міської військової адміністрації (МВА) Дмитро Брижинський у своєму офіційному зверненні.

📢 «Зафіксовано влучання ракети на території підприємства міста. Інформація по травмованих уточнюється», – написав він невдовзі після атаки.

За словами посадовця, перед цим у місті пролунала повітряна тривога через загрозу удару балістичними ракетами. Згодом пролунали вибухи.

Згодом Брижинський уточнив, що удар припав на район блокпоста при в’їзді до населеного пункту Новоселівка під Черніговом.

📢 «Ракетний удар був нанесений по співробітниках гуманітарної місії з розмінування, які проводили роботи з розмінування місцевості», – зазначив він.

Перші дані свідчили про одного загиблого та двох поранених. Але вже за деякий час інформація оновилася.

📢 «Станом на зараз дві людини загинуло, три людини поранено. Пораненим надається медична допомога», – повідомив Брижинський у новому зверненні.

Пізніше інформацію підтвердив і начальник Чернігівської обласної військової адміністрації (ОВА) В’ячеслав Чаус.

📢 «Сьогодні вдень росіяни прицільно ударили по працівниках гуманітарної місії із розмінування “Данська рада у справах біженців”. Територія неподалік Чернігова, Киселівська громада. Відомо про двох загиблих. Троє поранені, їм надається допомога», – наголосив Чаус.

☝️ Таким чином підтверджено, що мішенню російських військових стали саме працівники міжнародної гуманітарної організації, які виконували завдання з розмінування території.

☝️ Нагадаємо, що удари російських військ проти цивільних та гуманітарних місій вже неодноразово фіксувалися міжнародними спостерігачами як воєнні злочини.

Тим часом у Харківській області також зафіксовано чергову атаку російських загарбників. У селищі Малинівка Чугуївського району внаслідок атаки дронів-камікадзе поранено п’ятьох людей.

👉 Також раніше стало відомо, що у прифронтовій Костянтинівці через обстріли та відсутність медичного персоналу закрилася остання лікарня, яка ще діяла у місті.