Четвер, 4 Вересня, 2025
ГОЛОВНАВСІ НОВИНИВАЖЛИВО
ВАЖЛИВО

Ракетна атака по гуманітарній місії під Черніговом: є загиблі та поранені

Денис Молотов
Денис Молотов
Ракетна атака по гуманітарній місії під Черніговом: є загиблі та поранені

У четвер, 4 вересня, російські загарбники здійснили ракетний удар по передмістю Чернігова. Про це повідомив начальник Чернігівської міської військової адміністрації (МВА) Дмитро Брижинський у своєму офіційному зверненні.

📢 «Зафіксовано влучання ракети на території підприємства міста. Інформація по травмованих уточнюється», – написав він невдовзі після атаки.

За словами посадовця, перед цим у місті пролунала повітряна тривога через загрозу удару балістичними ракетами. Згодом пролунали вибухи.

Згодом Брижинський уточнив, що удар припав на район блокпоста при в’їзді до населеного пункту Новоселівка під Черніговом.

📢 «Ракетний удар був нанесений по співробітниках гуманітарної місії з розмінування, які проводили роботи з розмінування місцевості», – зазначив він.

Перші дані свідчили про одного загиблого та двох поранених. Але вже за деякий час інформація оновилася.

📢 «Станом на зараз дві людини загинуло, три людини поранено. Пораненим надається медична допомога», повідомив Брижинський у новому зверненні.

Пізніше інформацію підтвердив і начальник Чернігівської обласної військової адміністрації (ОВА) В’ячеслав Чаус.

📢 «Сьогодні вдень росіяни прицільно ударили по працівниках гуманітарної місії із розмінування “Данська рада у справах біженців”. Територія неподалік Чернігова, Киселівська громада. Відомо про двох загиблих. Троє поранені, їм надається допомога», – наголосив Чаус.

☝️ Таким чином підтверджено, що мішенню російських військових стали саме працівники міжнародної гуманітарної організації, які виконували завдання з розмінування території.

☝️ Нагадаємо, що удари російських військ проти цивільних та гуманітарних місій вже неодноразово фіксувалися міжнародними спостерігачами як воєнні злочини.

Тим часом у Харківській області також зафіксовано чергову атаку російських загарбників. У селищі Малинівка Чугуївського району внаслідок атаки дронів-камікадзе поранено п’ятьох людей.

👉 Також раніше стало відомо, що у прифронтовій Костянтинівці через обстріли та відсутність медичного персоналу закрилася остання лікарня, яка ще діяла у місті.

- Реклама-
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

ПОГОДА

Sinoptik - logo

Погода на найближчий час

Сіверськодонецьк

Київ

Погода від sinoptik.ua
СТРІЧКА НОВИН

Чоловіки на Волині відібрали зброю в працівників ТЦК

СУСПІЛЬСТВО

Генштаб про ситуацію на фронті: відбулося 54 бойових зіткнення, ворог активно діє на чотирьох напрямках

ВІЙНА

путін використає захоплені території як плацдарм проти ЄС – Зеленський

ВАЖЛИВО

Міжнародні резерви України у серпні зросли на понад $3 млрд – НБУ

ВАЖЛИВО

У Дніпрі відкрили новий «Кабінет турботи про ветерана» – Луганська ОВА

ЛУГАНЩИНА

Верховна Рада відновила онлайн-трансляції пленарних засідань

ВАЖЛИВО

Сі Цзіньпін та диктатор путін говорили про безсмертя та біотехнології

ПОДІЇ

Ворог завдав 4 ракетних та 63 авіаційних ударів за добу: зафіксовано 180 боєзіткнень – Генштаб

ВІЙНА

Майже 150 бойових зіткнень, понад 2000 дронів-камікадзе: Генштаб розповів про ситуацію на фронті 3 вересня

ВІЙНА

У Києві чоловік вкусив поліцейського під час перевірки з ТЦК

СУСПІЛЬСТВО

Зеленський припустив сценарій Південної Кореї в Україні

ВАЖЛИВО

Два військові з’єднання на Луганщині забезпечили вогнегасниками – ОВА

ЛУГАНЩИНА

путін заявив, що готовий зустрітися із Зеленським лише у москві

ВАЖЛИВО

Трамп планує найближчим часом знати, що відбувається

ПОЛІТИКА

У Костянтинівці закрили останню лікарню: немає медиків, світла й води

ВІЙНА
- Реклама-
- Реклама-
- Реклама -Рекламний банер ukr.net

ДЯКУЄМО ЗА ПІДТРИМКУ:

Логотип ГО «Інститут розвитку регіональної преси»
Логотип ІМІ
client-image
ЛЖСІ_логотип

Всі матеріали розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International, якщо не зазначено інше. Фотографії, зображення належать їх правовласникам. Редакція "Ірта-fax" може не розділяти точку зору авторів і не несе за їх матеріали відповідальність. Оціночні судження не підлягають спростуванню та доведенню їх правдивості. За достовірність та зміст реклами відповідальність несе рекламодавець.

e-mail: admin@irtafax.com

ПІДТРИМАТИ ПІДТРИМАТИ

© "Ірта-fax" - ГО "ВІЛЬНИЙ СХІД"