У Костянтинівці закрили останню лікарню: немає медиків, світла й води

У прифронтовій Костянтинівці через обстріли та відсутність медичного персоналу закрилася остання лікарня, яка ще діяла у місті. Про це 2 вересня повідомило Суспільне Донбас із посиланням на директорку багатопрофільної міської лікарні інтенсивного лікування Олену Руденко.

📢 «У нас в місті зараз такі умови, що неможливо вже надавати допомогу. Це дуже небезпечно і для пацієнтів, і для лікарів. По-перше, у нас багато лікарів виїхали, ми вже не можемо надавати допомогу. У нас уже виїхали усі анестезіологи, у нас немає травматологів, у нас хірурги повиїжджали, тому надавати допомогу ми вже не можемо», – пояснила Руденко.

До повномасштабного вторгнення у лікарні працювали близько 750 співробітників. Тут функціонували терапевтичне, хірургічне, педіатричне відділення, пологовий будинок, гінекологія та ЛОР-відділення. Однак на початку серпня залишилося лише 15 лікарів.

Завідувач хірургічного відділення Юрій Мишастий розповів, що з весни російська армія почала цілеспрямовано обстрілювати лікарню. Дрони влучали у дах, пошкоджували перекриття, вибухами вибивало вікна та рами. Мишастий залишався одним з трьох хірургів, які працювали в останні дні, але 31 серпня евакуювався з міста.

☝️ До війни лікарня обслуговувала понад 100 тисяч людей, а після вторгнення приймала ще й пацієнтів з Бахмута, Торецька та Часового Яру.

Нині заклад залишився без електрики та водопостачання, оскільки російські удари знищили генератори та пошкодили комунікації. Також відсутні інтернет і зв’язок.

Нагадаємо, 2 вересня комунальники у Костянтинівці потрапили під атаку дронів. Перший удар відбувся після 7:00 – безпілотник влучив у автобус підприємства, що перевозив працівників. Поранення дістали троє людей. Другий удар припав на підйомний кран і мікроавтобус того ж підприємства.

А 22 серпня російські війська кілька годин поспіль обстрілювали місто, завдаючи руйнувань цивільній інфраструктурі.

☝️ Також нагадаємо, що російські безпілотні літальні апарати завдали удару по Знам’янській громаді Кіровоградської області, уражаючи об’єкти Укрзалізниці та житлові будинки місцевих жителів.