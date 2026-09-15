Рада погодила звільнення Кравченка з посади генпрокурора

Верховна Рада 15 вересня надала згоду на звільнення президентом Руслана Кравченка з посади генерального прокурора. Постанову №16064 підтримали 317 народних депутатів, повідомив Ярослав Железняк.

Подання про звільнення Кравченка шостий президент України В.О. Зеленський вніс напередодні. Він закликав парламент невідкладно підтримати це рішення.

14 вересня Комітет Ради з питань правоохоронної діяльності рекомендував депутатам погодити звільнення генерального прокурора.

Того ж дня Зеленський указом №905/2026 відсторонив Кравченка від посади. Тепер парламент підтримав окреме рішення — надання згоди на його звільнення президентом.

Відставка на тлі операції «Карфаген»

Руслан Кравченко подав заяву про відставку 7 вересня, назвавши її свідомим політичним рішенням. Це сталося після оприлюднення матеріалів розслідування НАБУ і САП у межах операції «Карфаген».

За версією слідства, посадовець Офісу генерального прокурора очолював злочинну організацію, яка отримувала хабарі за прикриття шахрайських кол-центрів. Її учасників також підозрюють у легалізації незаконно отриманих коштів.

У публічно оприлюднених матеріалах розслідування згадувався Кравченко. Сам він заперечує причетність до отримання та відмивання грошей від незаконних кол-центрів. За його словами, звинувачення на його адресу не мають підтвердження.

Підозра Кривоносу та закордонне відрядження

14 вересня Кравченко заявив про підписання повідомлення про підозру директору НАБУ Семену Кривоносу. Згодом він опублікував документ у своєму Telegram-каналі.

НАБУ і САП у відповідь розцінили його дії як продовження тиску на незалежні антикорупційні органи. У ранковій заяві того дня вони зазначили, що на момент її оприлюднення підозру Кривоносу офіційно не вручили.

Також 14 вересня Кравченко повідомив, що перебуває у закордонному відрядженні. Він заявив про заплановані зустрічі з міжнародними партнерами, під час яких має намір викласти свої претензії до роботи антикорупційних органів.