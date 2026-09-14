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Трамп заявив про домовленість не бити по енергетиці: Зеленський назвав умови України

Денис Молотов
Денис Молотов
Трамп заявив про домовленість не бити по енергетиці: Зеленський назвав умови України
Ілюстративне фото з відкритих джерел / 14.09.2026

Президент США Дональд Трамп заявив, що Україна та росія погодилися припинити удари по енергетичних об’єктах одна одної. Про це він написав у Truth Social у понеділок, 14 вересня.

Трамп заявив про домовленість не бити по енергетиці: Зеленський назвав умови України 01
Скриншот офіційного допису 47-го президента США Дональда Трампа в соцмережі Truth Social / 14.09.2026

📢 «Україна погодилася не бити по російських енергетичних цілях. росія погодилася зробити те саме!», — заявив американський президент.

Трамп не уточнив, коли домовленість має набути чинності та скільки триватиме. Також він не оприлюднив перелік об’єктів, яких вона стосуватиметься.

Зеленський заявив про готовність до взаємної відмови від ударів

Після допису Трампа В.О. Зеленський окреслив українську позицію. Україна готова утриматися від відповідних атак, якщо партнери забезпечать реальну відмову росії від ударів по українській енергетиці та іншій критичній інфраструктурі.

Зеленський наголосив, що взаємне припинення атак має бути надійним і довгостроковим. Водночас він висловив сумнів щодо готовності російської сторони дотримуватися таких зобов’язань. Київ очікує від партнерів конкретних пропозицій.

Отже, українська сторона заявила про готовність до такого кроку за визначених умов. Початок дії домовленості та механізм її забезпечення залишаються неоголошеними.

Напередодні Трамп закликав припинити удари по російських НПЗ

13 вересня Трамп закликав Зеленського зупинити атаки на російські нафтопереробні заводи та інфраструктуру виробництва й постачання дизельного пального. Він стверджував, що такі удари спричиняють світовий дефіцит дизелю.

Водночас Associated Press зазначає, що на світові поставки також вплинуло скорочення транспортування нафти через Ормузьку протоку внаслідок війни з Іраном.

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