В ООН виражають «занепокоєння» щодо зими в Україні

Зима в Україні може стати найважчою від початку повномасштабного російського вторгнення. Про це адміністратор Програми розвитку ООН Александер Де Кроо заявив у коментарі BBC, оприлюдненому 12 вересня.

Посадовець попередив про ризик гуманітарної катастрофи, якщо російські атаки позбавлять населення доступу до електроенергії та води. За його словами, відновити пошкоджені мережі потрібно до настання холодів.

Які ризики бачать у ПРООН

Де Кроо звинуватив росію у систематичних ударах по цивільній та енергетичній інфраструктурі. Серед об’єктів атак він назвав автозаправні станції, торговельні й бізнес-центри, а також енергетичні об’єкти та лінії електропередачі.

Посадовець наголосив, що «цьому немає жодного виправдання».

Найгірший сценарій, за його оцінкою, передбачає нестачу електроенергії для опалення та припинення роботи водопостачання і каналізації. За низьких температур це може спричинити гуманітарну катастрофу.

Де Кроо також зазначив, що Україна наближається до зимового сезону з ослабленою енергосистемою. Тому ремонт мереж до різкого зниження температури він назвав «перегони з часом».

Як відновлюють енергетику під обстрілами

ПРООН допомагає ремонтувати пошкоджені частини енергосистеми та розвивати децентралізовану генерацію. Такі установки мають зменшити вразливість енергопостачання до російських атак.

Водночас повітряні тривоги та загроза повторних ударів переривають роботу ремонтних бригад. Виконання відновлювальних робіт у цих умовах Де Кроо назвав «майже неможливе завдання».

📢 «Вони (українські енергетики – ред.) відбудовують ці об’єкти під безперервні, постійні сигнали повітряної тривоги. І вони усвідомлюють, що працюють на об’єкті, який є мішенню. Тому ви намагаєтесь проводити відновлення, але частину дня просто не маєте змоги працювати, адже це занадто небезпечно», – наголосив посадовець.

Яку допомогу вже надала ПРООН

Під час виступу 10 вересня Де Кроо повідомив, що російські атаки зачепили приблизно половину генерувальних потужностей України. Він підкреслив залежність лікарень, шкіл, опалення та водопостачання від стабільної роботи енергетики.

За даними, оприлюдненими на сайті ПРООН, завдяки роботі програми 6,6 мільйона людей зберегли доступ до електроенергії, тепла, води та санітарних послуг.

Організація поєднує ремонт пошкоджених об’єктів із розвитком відновлюваної енергетики. Підготовка до п’ятої зими від початку повномасштабного вторгнення залишається одним із напрямів цієї допомоги.

👉 Також нагадаємо, що партнери мають забезпечити фінансування додаткових оборонних потреб України. Про це заявив радник канцлера Німеччини Фрідріха Мерца з питань безпеки Гюнтер Зауттер.