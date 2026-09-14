В України закінчуються державні кошти – прем’єр

Прем’єр-міністр Сергій Корецький закликав Верховну Раду прискорити ухвалення законопроєктів, необхідних для отримання міжнародної фінансової підтримки. За його словами, зволікання загрожує надходженню значної частини з передбачених 29,5 млрд доларів. Про це глава уряду повідомив у Telegram 14 вересня.

📢 «Ситуація з державними фінансами близька до критичної… Після декількох попередніх нарад із парламентарями уряд офіційно направить усім народним депутатам і профільним комітетам графік із чіткими дедлайнами щодо кожного необхідного голосування. У разі порушення цих строків Україна ризикує втратити значну частину з 29,5 млрд доларів передбаченого міжнародного фінансування», – заявив Корецький.

Прем’єр наголосив, що ці ресурси необхідні для збалансування бюджету, соціальних видатків та забезпечення потреб Сил оборони.

Уряд прискорює виконання своїх зобов’язань

Кабінет міністрів має ухвалити 42 рішення. Завершити цю роботу планували до 1 листопада, але тепер термін перенесли на 15 жовтня.

📢 «Попередньо ми заявляли про намір завершити цю роботу до 1 листопада. Але, враховуючи складність ситуації, прискорюємо роботу і плануємо завершити все до 15 жовтня», — сказав Корецький.

Раніше прем’єр повідомляв, що у Верховній Раді перебувають 27 законопроєктів, ухвалення яких потрібне для залучення фінансування.

14 вересня урядовці обговорили виконання зобов’язань із послами держав G7 та країн Європейського Союзу. До зустрічі долучилися голова Верховної Ради, міністри, народні депутати та керівники парламентських комітетів.

Серед умов фінансування — оподаткування закордонних посилок

Частина законодавчих змін, із якими влада пов’язує міжнародну допомогу, безпосередньо стосується покупців. Зокрема, йдеться про скасування ПДВ-пільги для міжнародних посилок вартістю до 150 євро.

Верховна Рада вже двічі не підтримала відповідні зміни — наприкінці травня та 1 вересня. Після останнього голосування законопроєкти повернули на доопрацювання.

За інформацією Мінфіну, 10 вересня профільний комітет рекомендував ухвалити доопрацьований пакет — проєкти №16051-1 та №15460.

Вони передбачають запровадження ПДВ на імпортні посилки з нульового порога вартості. Для некомерційних відправлень до 45 євро пропонують зберегти звільнення від податку. Нові норми мають запрацювати не раніше липня 2027 року, якщо парламент їх ухвалить.

Мінфін пов’язує прийняття цього пакета з отриманням близько 4 млрд євро міжнародного фінансування. Відомство також зазначає, що зміни є частиною програми співпраці з МВФ та умовою макрофінансової підтримки ЄС.

Україна очікує окрему позику на пенсійні видатки

Тим часом Мінфін і Світовий банк підписали угоду про залучення 841 млн доларів під гарантію Канади. Кошти мають надійти найближчим часом.

Це позика в межах проєкту PEACE in Ukraine. Її спрямують на відшкодування видатків державного бюджету на пенсійні виплати, повідомило Міністерство фінансів.

👉 Також нагадаємо, що в Україні можливі затримки соціальних виплат, якщо Верховна Рада не ухвалить законопроєкти, необхідні для залучення коштів ЄС та МВФ. Про такий ризик попередив міністр фінансів Сергій Марченко під час засідання парламентського комітету в четвер, 10 вересня.