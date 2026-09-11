Допомога «Азову»: Луганщина передала три пікапи та 25 дронів

Луганщина придбала три пікапи та 25 квадрокоптерів DJI Matrice 4T для 12-ї бригади спеціального призначення «Азов» Національної гвардії України. За словами начальника обласної військової адміністрації Олексія Харченка, техніка вже прямує на передову. Про передачу допомоги Луганська ОВА повідомила 11 вересня.

Харченко пояснив порядок розгляду запитів від підрозділів Сил оборони. Військові частини визначають свої потреби, після чого область перевіряє пропозиції та вирішує питання фінансування.

📢 «Військові частини самостійно визначають потреби. А ми, у свою чергу, ретельно перевіряємо надані пропозиції. Розглядаємо їх на засіданні Ради оборони області, до складу якої входять представники правоохоронних органів. І вже потім виділяємо кошти», — уточнив Олексій Харченко. – «Так, для 12-ої бригади спеціального призначення «Азов» Національної гвардії України придбані три пікапи та 25 потужних дронів DJI MATRICE 4T. Техніка вже прямує на передову і невдовзі допоможе стримувати навалу росіян».

Чим обладнані DJI Matrice 4T

DJI Matrice 4T — промислові квадрокоптери з кількома камерами та тепловізором. За даними виробника DJI, модель має ширококутну камеру, дві телефотокамери, тепловізійну камеру, інфрачервоне підсвічування та лазерний далекомір.

Для бригади «Азов» придбали саме 25 квадрокоптерів цієї моделі. Разом із ними військовим направили три пікапи.

👉 Також нагадаємо, що приблизно 200 підприємств долучилися до ініціативи зі створення мапи релокації бізнесу Сходу України. Розробку інтерактивного ресурсу обговорили 10 вересня під час онлайн-зустрічі з представниками бізнесу Луганщини.