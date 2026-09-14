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Кравченко заявив про підписання підозри Кривоносу

Денис Молотов
Денис Молотов
Кравченко заявив про підписання підозри Кривоносу
Ілюстративне фото з відкритих джерел / ШІ / 14.08.2026

Генеральний прокурор Руслан Кравченко 14 вересня заявив про підписання повідомлення про підозру директору НАБУ Семену Кривоносу. В антикорупційних органах відповіли, що документ керівнику бюро офіційно не вручено.

У своєму відеозверненні Кравченко заявив про ймовірне підроблення офіційних документів для отримання неправомірної вигоди в особливо великому розмірі. Він також поставив під сумнів проходження Кривоносом перевірки доброчесності під час конкурсу на посаду.

Генпрокурор повідомив і про другу підозру — особі, яку назвав близькою до керівника САП Олександра Клименка. За твердженням Кравченка, йдеться про вплив на суддів Вищого антикорупційного суду.

Що Кравченко заявив про операцію «Карфаген»

Генпрокурор пов’язав розслідування в Офісі генерального прокурора з провадженнями щодо представників антикорупційних органів.

За його твердженням, метою операції «Карфаген» було «отримати доступ до матеріалів кримінальних проваджень щодо керівників і співробітників НАБУ та САП, а після цього – усунути Генпрокурора та зупинити ухвалення процесуальних рішень у цих справах».

Кравченко заявив, що під час обшуків детективи отримали доступ до захищених матеріалів щодо своїх керівників, співробітників і пов’язаних осіб. Частину даних, за його словами, скопіювали та викрали.

Також він стверджує, що президент раніше стримував ухвалення відповідних процесуальних рішень. Представники антикорупційних органів, за версією Кравченка, пропонували гарантії недоторканності в обмін на відмову від оголошення підозр.

Як відповіли НАБУ і САП

У спільній заяві НАБУ і САП ці дії назвали продовженням системної атаки на незалежні антикорупційні органи. Відомства пов’язали її з попередніми спробами підпорядкувати їх Офісу генпрокурора.

Вони повідомили, що станом на оприлюднення відповіді Кривоносу офіційно не вручали підозри.

У НАБУ також заперечили вилучення кримінальних проваджень, про які говорить Кравченко. Антикорупційні органи відкинули твердження про пропозиції або вимоги недоторканності для своїх працівників чи інших осіб.

Водночас Кравченко окремо заявив, що повідомлення про підозру зареєстровано в ЄРДР і направлено в передбаченому законом порядку.

Що відомо про справу «Карфаген»

7 вересня Кравченко повідомив про подання заяви про відставку, назвавши це свідомим політичним рішенням.

Перед цим НАБУ і САП оголосили про викриття п’ятьох учасників організації, яку, за версією слідства, очолював посадовець ОГП. Її учасників підозрюють в отриманні хабарів за неперешкоджання роботі шахрайських кол-центрів.

За даними слідства, понад 42 млн грн легалізували через придбання майна, переоформлення активів на третіх осіб і банківські рахунки близьких. Кравченко раніше заперечив свою причетність до отримання та легалізації коштів від кол-центрів.

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