Оздоровлення жителів Луганщини: профільні заклади прийняли 64 людини

У 2026 році оздоровлення у профільних медичних закладах пройшли 64 жителі Луганщини із захворюваннями органів дихання. Серед них — 35 дітей і 29 дорослих. Про це повідомила пресслужба луганської ОВА в середу, 9 вересня.

Організацію оздоровлення розглянули на засіданні Регіональної координаційної ради з питань громадського здоров’я. З доповідями виступили керівники районних державних адміністрацій області.

🩺 Де пройшли оздоровлення жителі Луганщини

Найбільше людей прийняв підрозділ Національного наукового центру фтизіатрії, пульмонології та алергології імені Ф. Г. Яновського в Солотвині на Закарпатті. Станом на 1 вересня там оздоровилися 48 жителів області — 29 дорослих і 19 дітей.

Ще 12 дітей пройшли оздоровлення в санаторії «Прикарпатський» на Івано-Франківщині. Санаторій «Косів» прийняв чотирьох дітей.

За районним розподілом найбільше учасників було із Сіверськодонецького району — 31 людина.

Район Діти Дорослі Загалом Сіверськодонецький 27 4 31 Щастинський 1 13 14 Старобільський 4 7 11 Сватівський 3 5 8 Разом 35 29 64

Також на засіданні повідомили про укладання центрами первинної медико-санітарної допомоги області декларацій із батьками 8949 дітей протягом року. До диспансерної групи щодо оздоровлення включили 146 дітей.

Які заклади приймають дітей і дорослих

Оздоровлення організоване у трьох закладах на Івано-Франківщині та Закарпатті. Умови прийому відрізняються залежно від віку.

Санаторій «Прикарпатський» у Яремче приймає дітей віком від 7 до 14 років без супроводу батьків.

приймає дітей віком від 7 до 14 років без супроводу батьків. Санаторій «Косів» на Івано-Франківщині із червня 2024 року приймає дітей віком від 14 до 17 років. Перебування також передбачене без батьків.

із червня 2024 року приймає дітей віком від 14 до 17 років. Перебування також передбачене без батьків. Підрозділ центру імені Яновського в Солотвині приймає дітей віком від 3 до 6 років у супроводі одного з батьків. Також передбачене оздоровлення дітей від 6 до 17 років і дорослих віком від 17 до 70 років.

У Солотвині розташований відділ алергології та медичної реабілітації центру. Сам центр належить до Національної академії медичних наук України.

Путівки та тривалість перебування

За повідомленням обласної влади, заклади працюють протягом усього року. Путівки надають безкоштовно, а зазначений термін перебування становить до 21 дня.

Для дітей шкільного віку в навчальний період організовують навчання. Це дає змогу поєднувати перебування в закладі з освітнім процесом.

Можливість направлення варто обговорити із сімейним лікарем або педіатром. Про такий порядок інформує Кремінська міська військова адміністрація.

Перед поїздкою необхідно уточнити наявність путівок, тривалість конкретного заїзду та умови супроводу дитини. Актуальну інформацію публікують Департамент охорони здоров’я Луганської ОДА та медичні заклади області.

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👉 Також нагадаємо, що у медичних закладах Луганської області частка призначень антибіотиків групи доступу становить 97% у первинній допомозі та 83,1% — у стаціонарній. Наведені загальноукраїнські показники — 65,1% та 46% відповідно.