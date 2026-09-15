Атака на Київ 15 вересня: загинув чоловік, є постраждалі

Унаслідок російської атаки безпілотниками на Київ уранці 15 вересня загинув чоловік, ще восьмеро людей постраждали. Пошкоджені дві автозаправні станції, складські приміщення, ресторан швидкого харчування та бізнес-центр. Про це повідомили Національна поліція, Київська міська військова адміністрація та мер Віталій Кличко.

За інформацією поліції, загиблий чоловік перебував неподалік АЗС у Дарницькому районі. Правоохоронці також повідомили про вісьмох поранених у Солом’янському районі.

Раніше Кличко зазначав, що постраждалого в Дарницькому районі госпіталізували у тяжкому стані. Згодом столична влада повідомила про смерть одного з поранених у лікарні.

📢 «На жаль, у лікарні помер чоловік, який отримав поранення внаслідок сьогоднішньої ворожої атаки. Висловлюємо співчуття рідним та близьким», — повідомили в КМВА.

Пошкодження зафіксували у чотирьох районах

Наслідки атаки виявили у Голосіївському, Дарницькому, Оболонському та Солом’янському районах столиці.

У Дарницькому та Голосіївському районах російські безпілотники влучили в автозаправні станції. За словами Кличка, удар по АЗС у Голосіївському районі спричинив значне задимлення.

В Оболонському районі міська влада повідомляла про влучання у складські приміщення. У Солом’янському — в нежитлову будівлю.

Крім автозаправних станцій і складів, поліція зафіксувала пошкодження ресторану швидкого харчування та бізнес-центру.

На місцях ударів працюють екстрені служби. Правоохоронці документують наслідки російської атаки, фахівці уточнюють масштаби пошкоджень. Дані про постраждалих можуть оновлюватися.

1 з 7

За даними ДСНС України:

Солом’янський район: влучання в нежитлову будівлю, без загоряння. Постраждали 6 людей.

Дарницький район: зафіксовано влучання на території АЗС, постраждала 1 людина. Виникло незначне загоряння, яке ліквідували з допомогою вогнегасників.

Голосіївський район: сталося влучання на території АЗС. Постраждала 1 людина. Пожежу ліквідували.

Оболонський район: горіла нежитлова будівля. Вогнеборці приборкали займання.

1 з 7

👉 Також нагадаємо, що у п’ятницю, 11 вересня, російські війська атакували автозаправні станції у Києві. Загинули двоє людей, ще дев’ятеро постраждали. Серед поранених — рятувальник, який потрапив під повторний удар.