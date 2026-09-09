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Удар по Києву 9 вересня: дрон влучив у житловий будинок

Денис Молотов
Денис Молотов
Удар по Києву 9 вересня: дрон влучив у житловий будинок 014
Фото: наслідки російських атак на Київщині / Національна поліція України / 09.09.2026

Уранці 9 вересня російський безпілотник влучив у житлову багатоповерхівку в Дарницькому районі Києва. За оновленими даними Київської міської військової адміністрації, постраждали щонайменше шестеро людей, повідомляє Суспільне.

У будинку пошкоджені конструкції на рівні 11–12 поверхів. На 12-му поверсі виникла пожежа, яку рятувальники вже ліквідували.

Серед постраждалих — вагітна жінка

Станом на 9:18 міський голова Віталій Кличко повідомляв про п’ятьох постраждалих унаслідок ранкової атаки. Трьох поранених медики госпіталізували.

О 9:20 Національна поліція також повідомила про п’ятьох потерпілих. Серед них — вагітна жінка. Згодом КМВА уточнила, що кількість постраждалих зросла щонайменше до шести.

У першому повідомленні про влучання Кличко описав руйнування та роботу екстрених служб:

📢 «У Дарницькому районі влучання БпЛА сталося у 22-поверховий житловий будинок на рівні 11-12 поверхів. На 12 поверсі загоряння та руйнування стін. Екстрені служби працюють на місці», — повідомляв мер.

Рятувальники загасили пожежу та врятували 23 людини

За даними ДСНС, площа пожежі становила 80 квадратних метрів. Під час гасіння рятувальники врятували 23 людини.

📢 «росіяни атакували багатоповерхівку у Дарницькому районі. Вранці 9 вересня внаслідок ворожого обстрілу сталося руйнування конструкцій 22-поверхового житлового будинку на рівні 11-12 поверхів та виникла пожежа на рівні 12 поверху. Пожежу вогнеборці ліквідували на площі 80 кв. м. У ході гасіння врятовано 23 людини. Внаслідок атаки попередньо постраждало четверо людей», – йдеться у повідомленні рятувальників.

У ранньому повідомленні рятувальників ішлося про чотирьох постраждалих. Пізніше поліція, міський голова та КМВА оприлюднили уточнені дані.

Нічна атака на Україну

Ранковому удару по житловому будинку передувала нічна атака на Україну. За даними Повітряних сил, росія застосувала балістичні ракети та 196 безпілотників різних типів.

Сили протиповітряної оборони знешкодили 165 дронів. Влучання зафіксували на 23 локаціях, падіння уламків — ще на чотирьох. Ці показники стосуються атаки по Україні загалом. Дані про постраждалих у Дарницькому районі уточнювали окремо протягом ранку.

👉 Також нагадаємо, що окупаційні російські війська вдень 8 вересня атакували торговельний центр у Прилуках на Чернігівщині. У пресслужбі «Епіцентру» підтвердили пошкодження свого об’єкта та повідомили про гасіння пожежі.

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