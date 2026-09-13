Литовські депутати відкинули погрози кремля через ядерну зброю

Литовські парламентарі назвали погрози кремля щодо можливого розміщення ядерної зброї засобом політичного та психологічного тиску. Вони заявили, що російські погрози не мають визначати оборонні рішення Литви.

Про це 12 вересня повідомив литовський суспільний мовник LRT. У Сеймі триває розгляд пропозиції скасувати відповідну конституційну заборону.

Як депутати відповіли на погрози

Заступник голови парламентського Комітету з національної безпеки та оборони Лаурінас Кащюнас назвав заяву дмитра пєскова інструментом тиску. За його словами, така тактика росії не є новою.

Кащюнас вважає, що весь НАТО вже перебуває серед потенційних цілей росії. Тому зміна конституційної норми сама собою не змінить становища Литви. Він підтримав використання всіх можливостей стримування Альянсу, включно з ядерним компонентом.

Член цього ж комітету Дайнюс Гайжаускас також пов’язав загрози з боку росії з членством країни в НАТО. На його думку, скасування заборони дозволить Литві повніше використовувати оборонні можливості Альянсу.

Голова парламентського Комітету із закордонних справ Ремігіюс Мотузас теж назвав заяви пєскова психологічним і політичним тиском. Він нагадав про попередні російські погрози Фінляндії та Швеції, коли ті прагнули вступити до НАТО.

На якому етапі зміни до Конституції

9 вересня Комітет Сейму з права та правопорядку підтримав пропозицію вилучити статтю 137 Конституції. “За” проголосували семеро членів комітету, проти — двоє.

Стаття забороняє розміщення на території Литви зброї масового знищення та військових баз іноземних держав. Її текст оприлюднений на сайті Сейму.

Підтримка комітету ще не означає зміни Конституції. Для ухвалення поправки потрібні два голосування з перервою щонайменше три місяці. Під час кожного її мають підтримати не менше 94 зі 141 депутата.

Отже, розгляд поправки не є рішенням про фактичне розміщення ядерної зброї. Підтвердженої дати такого розміщення немає.

Що заявили представники росії

11 вересня речник кремля дмитро пєсков пригрозив, що Литва стане ціллю російської ядерної зброї, якщо розмістить відповідне озброєння союзників.

Заступник голови Радбезу рф дмитро медведєв також погрожував Литві військовою відповіддю. Він стверджував, що НАТО нібито не захистить країну.

👉 Також нагадаємо, що Литва змінила підхід до захисту свого кордону та перейшла від поодиноких інженерних рішень до комплексної оборонної системи.