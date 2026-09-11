Єврокомісія схвалила оборонний пакет для України на €6,1 млрд

Європейська комісія затвердила пакет оборонного фінансування України на 6,1 млрд євро. Рішення також дозволяє закуповувати американські ракети-перехоплювачі PAC-3 для систем «Patriot» за кошти європейського кредиту.

Про це 11 вересня на пресконференції у Брюсселі повідомив єврокомісар з питань оборони та космосу Андрюс Кубілюс. Подробиці рішення оприлюднив The Kyiv Independent.

Фінансування передбачене в межах Ukraine Support Loan — кредитного механізму ЄС обсягом 90 млрд євро на 2026–2027 роки.

📊 Які винятки погодили для закупівель

Єврокомісія схвалила п’ять винятків із загальних правил закупівель. Три стосуються придбання компонентів для дронів українськими компаніями. Ще два охоплюють американську продукцію, зокрема перехоплювачі PAC-3.

Обмеження стосується походження компонентів та їхньої частки у вартості виробу. Якщо компоненти з третіх країн перевищують установлений поріг у 35%, для закупівлі потрібне окреме погодження.

Отже, йдеться про винятки з вимог до походження продукції, а не про дозвіл перевищувати граничну ціну дронів.

Держави ЄС погодили відповідні винятки раніше цього тижня. Після цього процедура потребувала остаточного рішення Єврокомісії.

📌 Як Україна може швидше отримати ракети для Patriot

Кубілюс наголосив на необхідності прискорити постачання озброєння. Серед варіантів — використання наявних запасів союзників, зміна черговості виконання замовлень та збільшення виробництва.

Для PAC-3 розглядають передачу Україні ракет, які вже зберігаються на складах партнерів. Держави, що нададуть ці перехоплювачі, могли б згодом поповнити запаси завдяки постачанням за українськими контрактами.

📢 «Питання зараз у тому, чи можливо домовитися з державами-членами, які вже мають ракети PAC-3 у своїх запасах, про передачу цих ракет зі складів Україні зараз, а потім отримати заміну відповідно до українських угод на 2027 рік», — зазначив Кубілюс.

Цей механізм поки обговорюють. Погодження фінансування саме собою не визначає дату передачі ракет Україні.

💶 Скільки коштів передбачено на оборону

Після ухвалення пакета ЄС завершив розподіл усіх 28,3 млрд євро, передбачених на оборонне фінансування України у 2026 році.

Частину цих коштів уже перерахували. Єврокомісія також опрацьовує наступну виплату на 4,7 млрд євро. Розподіл річного фінансування означає погодження його використання, тоді як виплати відбуваються окремими траншами.

Загалом Ukraine Support Loan передбачає 60 млрд євро на оборонні потреби та 30 млрд євро бюджетної підтримки протягом двох років. Такий розподіл визначений у повідомленні Єврокомісії.

Раніше президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн та генеральний секретар НАТО Марк Рютте привітали погодження закупівель продукції для «Patriot». Йдеться про використання коштів уже затвердженого європейського кредиту на 90 млрд євро.

👉 Також нагадаємо, що міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський у п’ятницю, 11 вересня, прибув до Києва.