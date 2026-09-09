Луганщина випереджає загальноукраїнські показники у боротьбі з антибіотикорезистентністю

У медичних закладах Луганської області частка призначень антибіотиків групи доступу становить 97% у первинній допомозі та 83,1% — у стаціонарній. Наведені загальноукраїнські показники — 65,1% та 46% відповідно.

Такі дані розглянули 9 вересня на засіданні Регіональної координаційної ради з питань громадського здоров’я. Про це повідомила Луганська обласна військова адміністрація (ОВА).

Засідання провела заступниця голови облдержадміністрації Катерина Безгинська. Про інфекційний контроль і застосування протимікробних препаратів доповів генеральний директор Луганського обласного центру контролю та профілактики хвороб Володимир Жданов.

💊 Як призначають антибіотики на Луганщині

У доповіді порівняли регіональні результати з показниками України за 2025 рік. Окремо розглянули частку препаратів групи доступу за класифікацією AWaRe.

Рівень медичної допомоги Луганщина Україна Цільовий показник, наведений у доповіді Первинна допомога 97% 65,1% 95% Стаціонарна допомога 83,1% 46% Понад 60%

За повідомленням ОВА, антибіотики групи резерву в первинній ланці Луганщини практично не застосовують. Загалом по Україні їхня частка становила 5,8% у первинній та 17,8% у спеціалізованій допомозі.

Ці дані характеризують структуру призначень антибіотиків. Самі по собі вони не визначають рівень поширення стійких до лікування інфекцій у регіоні.

📊 Що означають групи доступу, спостереження та резерву

Класифікація ВООЗ AWaRe розподіляє антибіотики на три групи: Access, Watch і Reserve. Вона допомагає оцінювати застосування препаратів з урахуванням ризику розвитку стійкості до них.

Група доступу охоплює препарати, рекомендовані як перший вибір для лікування багатьох поширених бактеріальних інфекцій. Антибіотики групи спостереження мають вищий ризик розвитку резистентності та потребують особливої уваги до обґрунтованості призначень. Препарати резерву використовують для лікування інфекцій, спричинених збудниками з множинною лікарською стійкістю.

На засіданні також обговорили бактеріологічну діагностику. За наведеними даними, в Україні дослідження перед початком антибіотикотерапії у стаціонарах проводять у 33,1% випадків. Воно допомагає встановити збудника та визначити його чутливість до препаратів.

🩺 Які заходи впроваджують медичні заклади

Луганський обласний центр контролю та профілактики хвороб щороку перевіряє раціональність застосування антибактеріальних препаратів у закладах області. Результати передають Центру громадського здоров’я МОЗ України.

У медичних закладах затверджені плани профілактики інфекцій та інфекційного контролю. Персонал пройшов навчання щодо державної стратегії та відповідних наказів МОЗ.

Також впроваджені стандартні операційні процедури застосування антибактеріальних і протигрибкових препаратів. Вони охоплюють організацію призначень та контроль за побічними реакціями.

📝 Державна стратегія та європейські дані

Учасники засідання розглянули виконання Державної стратегії боротьби зі стійкістю до протимікробних препаратів до 2030 року. Її схвалили розпорядженням Кабміну від 13 грудня 2024 року №1265-р. Тоді ж затвердили операційний план на 2024–2026 роки.

Стратегія передбачає розвиток мікробіологічних лабораторій, посилення інфекційного контролю та епідеміологічного нагляду. Підхід «Єдине здоров’я» враховує взаємозв’язок здоров’я людей, тварин і довкілля.

Під час доповіді також навели оцінку щодо 8,9 млн інфекцій, пов’язаних із медичною допомогою, щороку в ЄС та Європейському економічному просторі. Це оцінка, яку Європейський центр профілактики та контролю захворювань оприлюднив у 2018 році. Вона охоплювала лікарні та заклади тривалого догляду.

Стійкість збудників до протимікробних препаратів ускладнює лікування та збільшує витрати на медичну допомогу. На засіданні окремо відзначили ризики воєнного часу, зокрема потребу в тривалому лікуванні великої кількості поранених.

👉 Також нагадаємо, що керівництво Луганської області та представники територіальних громад взяли участь у першій всеукраїнській установчій онлайн-зустрічі уповноважених із питань безбар’єрності.