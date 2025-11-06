Четвер, 6 Листопада, 2025
путін вигнав лаврова – росЗМІ

Диктатор на росії владімір путін міг усунути міністра закордонних справ рф сергія лаврова від ключових посад після провалу переговорів зі Сполученими Штатами. Про це повідомило російське видання «КомерсантЪ» у четвер, 6 листопада.

За інформацією джерел, 76-річний лавров не був присутній на засіданні Ради безпеки рф 5 листопада, де путін доручив розробити пропозиції щодо можливого відновлення ядерних випробувань. Міністр став єдиним постійним членом радбезу, який пропустив зустріч. У повідомленні зазначається, що його відсутність була «узгодженою», проте причини не пояснюються.

Крім того, лавров втратив статус голови російської делегації на саміті G20 у Південній Африці. Цього року делегацію очолить заступник керівника адміністрації президента рф максим орєшкін, про що заявив речник кремля дмитро пєсков. За його словами, рішення ухвалив особисто путін.

Як уточнює видання, російський диктатор знову не братиме участі у міжнародних самітах через ордер на арешт, виданий Міжнародним кримінальним судом. З цієї причини він пропустив зустріч G20 на Балі у 2022 році та саміт БРІКС у Бразилії у 2025-му, коли делегацію росії представляв саме лавров.

📢 «Через ті самі причини він пропустив зустрічі G20 на Балі у 2022-му та БРІКС у Бразилії у 2025-му – тоді делегацію рф очолював саме лавров», — зазначають у соцмережі.

Ситуація загострилася після розмови лаврова з держсекретарем США Марко Рубіо, яка відбулася 20 жовтня. За даними медіа, саме цей контакт спричинив зрив запланованого саміту путіна та Дональда Трампа у Будапешті.

📢 «росіяни хотіли занадто багато, і для американців стало очевидним, що в Будапешті Трамп не досягне жодної угоди», — писали ЗМІ.

Аналітики припускають, що після дипломатичного фіаско, кремль почав переглядати баланс впливу в оточенні путіна, зокрема роль МЗС.

Відсутність лаврова на ключових нарадах та делегування його повноважень орєшкіну може свідчити про зниження рівня довіри до міністра. Він понад два десятиліття вважався одним із найстабільніших гравців у путінській вертикалі.

👉 Також нагадаємо, що Генеральний секретар НАТО Марк Рютте іронічно відреагував на чергову заяву російського диктатора владіміра путіна щодо можливого відновлення ядерних випробувань.

