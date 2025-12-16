путін схвалив вилучення житла українців на окупованих територіях

Окупаційні адміністрації у Донецькій, Луганській, Херсонській та Запорізькій областях отримали право вилучати житло громадян України, які виїхали з цих територій через війну, до 2030 року. Відповідний закон 15 грудня підписав російський диктатор владімір путін, повідомляє видання The Moscow Times.

Згідно з документом, житлові будинки, квартири та кімнати, які мають «ознаки безгосподарного майна» і розташовані на тимчасово окупованих територіях, визнаватимуться власністю регіонів або підпорядкованих їм муніципалітетів.

Критерії так званої «безхазяйності» визначатимуть самі окупаційні адміністрації за погодженням з росреєстром і росмайном. При цьому навіть відсутність даних про власника або неможливість встановлення його особи за наявними документами не вважатиметься перешкодою для вилучення нерухомості.

Мародерським «законом» передбачено кілька варіантів використання конфіскованого житла. Його можуть передавати громадянам росії, які проживають на окупованих територіях і втратили помешкання «внаслідок бойових дій, диверсій, терактів або актів агресії проти рф».

Крім того, вилучені об’єкти дозволено використовувати як службове житло для держслужбовців, військових, чиновників, працівників правоохоронних органів, освітян та медиків.

Також націоналізовану нерухомість можуть передавати місцевим жителям за договорами соціального найму, якщо вони перебувають на обліку як такі, що потребують житла. Надалі це відкриває можливість її приватизації.

У законі згадується і про компенсації колишнім власникам квартир і будинків, які втратили право власності. Водночас йдеться виключно про осіб, які отримали громадянство росії. Порядок і умови таких компенсацій визначатиме окупаційна «влада».

Контроль за процесом вилучення та розподілу так званого «безгосподарного» житла покладено на команду віцепрем’єра рф марата хуснулліна. Цей загарбник очолює наглядову раду фонду розвитку територій.

