путін просився до НАТО у розмові з колишнім президентом США

Диктатор на росії володимир путін ще у 2001 році заявляв тодішньому президенту США Джорджу Бушу-молодшому, що можливий вступ України до НАТО, на його думку, неминуче призведе до тривалої конфронтації між росією та Сполученими Штатами. Про це свідчить стенограма розмови лідерів двох держав, оприлюднена пресцентром Національного архіву безпеки США.

Під час бесіди путін заявляв, що приєднання України до Північноатлантичного альянсу створить «у довгостроковій перспективі поле конфлікту» і стане джерелом «довгострокової конфронтації» між москвою та Вашингтоном.

📢 «Я хотів би підкреслити, що вступ до НАТО такої країни, як Україна, створить у довгостроковій перспективі поле конфлікту для вас і для нас, довгострокову конфронтацію», – сказав він Бушу.

Аргументацію путін будував на тезах, які згодом стали постійними елементами кремлівської риторики. Зокрема, він називав Україну «штучно створеною складною державою», що, за його словами, сформувалася з територій сусідніх країн. Окремо він стверджував, що «третину населення» України нібито становлять росіяни та що «значна частина її жителів» сприймає НАТО як ворожу структуру.

Диктатор путін тоді також наголошував, що вступ України до Альянсу, на його переконання, створює прямі ризики для росії.

📢 «Це (вступ України до НАТО – ред.) створює такі проблеми для росії. Це створює загрозу розгортання військових баз і нових військових систем поблизу росії. Це створює невизначеність і небезпеку для нас», – заявляв він.

Водночас незмінний глава кремля не виключав можливості членства самої росії в НАТО. У розмові він посилався на те, що Буш раніше називав росію не ворогом Сполучених Штатів. Він використовував цей аргумент у дискусії про потенційне приєднання москви до Альянсу.

Диктатор путін переконував, що росія є «європейською і багатоетнічною країною», подібною до США, і навіть фантазував про можливий союз між двома державами.

Окремо він заявляв, що росія «почувається виключеною з НАТО», ставлячи під сумнів доцільність розширення Альянсу.

📢 «Якщо росія не є частиною цього, звичайно, вона відчуває себе виключеною. Чому необхідне розширення НАТО? У 1954 році Радянський Союз подав заявку на вступ до НАТО. У мене є цей документ», – сказав путін.

У відповідь Буш зазначив, що така інформація є «цікавою». Диктатор путін же продовжив, нагадавши аргументи, з яких, за його словами, СРСР отримав відмову.

📢 «НАТО дало негативну відповідь, наводячи чотири конкретні причини: відсутність угоди з Австрією, відсутність угоди з Німеччиною, тоталітарний контроль над Східною Європою та необхідність співпраці росії з процесом роззброєння ООН. Зараз усі ці умови виконані. Можливо, росія могла б стати союзником», – заявляв він.

Ці заяви пролунали за багато років до повномасштабної агресії проти України, на тлі якої кремль нині наполягає на так званих «гарантіях нерозширення НАТО на схід». Також рф вимагає нейтрального статусу України навіть у разі її вступу до Європейського Союзу.

