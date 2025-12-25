Четвер, 25 Грудня, 2025
ГОЛОВНАВСІ НОВИНИВАЖЛИВО
ВАЖЛИВО

путін просився до НАТО у розмові з колишнім президентом США

Денис Молотов
путін просився до НАТО у розмові з колишнім президентом США
Фото: російський диктатор путін та колишній президент США Джордж Буш-молодший.

Диктатор на росії володимир путін ще у 2001 році заявляв тодішньому президенту США Джорджу Бушу-молодшому, що можливий вступ України до НАТО, на його думку, неминуче призведе до тривалої конфронтації між росією та Сполученими Штатами. Про це свідчить стенограма розмови лідерів двох держав, оприлюднена пресцентром Національного архіву безпеки США.

Під час бесіди путін заявляв, що приєднання України до Північноатлантичного альянсу створить «у довгостроковій перспективі поле конфлікту» і стане джерелом «довгострокової конфронтації» між москвою та Вашингтоном.

📢 «Я хотів би підкреслити, що вступ до НАТО такої країни, як Україна, створить у довгостроковій перспективі поле конфлікту для вас і для нас, довгострокову конфронтацію», – сказав він Бушу.

Аргументацію путін будував на тезах, які згодом стали постійними елементами кремлівської риторики. Зокрема, він називав Україну «штучно створеною складною державою», що, за його словами, сформувалася з територій сусідніх країн. Окремо він стверджував, що «третину населення» України нібито становлять росіяни та що «значна частина її жителів» сприймає НАТО як ворожу структуру.

Диктатор путін тоді також наголошував, що вступ України до Альянсу, на його переконання, створює прямі ризики для росії.

📢 «Це (вступ України до НАТО – ред.)  створює такі проблеми для росії. Це створює загрозу розгортання військових баз і нових військових систем поблизу росії. Це створює невизначеність і небезпеку для нас», – заявляв він.

Водночас незмінний глава кремля не виключав можливості членства самої росії в НАТО. У розмові він посилався на те, що Буш раніше називав росію не ворогом Сполучених Штатів. Він використовував цей аргумент у дискусії про потенційне приєднання москви до Альянсу.

Диктатор путін переконував, що росія є «європейською і багатоетнічною країною», подібною до США, і навіть фантазував про можливий союз між двома державами.

Окремо він заявляв, що росія «почувається виключеною з НАТО», ставлячи під сумнів доцільність розширення Альянсу.

📢 «Якщо росія не є частиною цього, звичайно, вона відчуває себе виключеною. Чому необхідне розширення НАТО? У 1954 році Радянський Союз подав заявку на вступ до НАТО. У мене є цей документ», – сказав путін.

У відповідь Буш зазначив, що така інформація є «цікавою». Диктатор путін же продовжив, нагадавши аргументи, з яких, за його словами, СРСР отримав відмову.

📢 «НАТО дало негативну відповідь, наводячи чотири конкретні причини: відсутність угоди з Австрією, відсутність угоди з Німеччиною, тоталітарний контроль над Східною Європою та необхідність співпраці росії з процесом роззброєння ООН. Зараз усі ці умови виконані. Можливо, росія могла б стати союзником», – заявляв він.

Ці заяви пролунали за багато років до повномасштабної агресії проти України, на тлі якої кремль нині наполягає на так званих «гарантіях нерозширення НАТО на схід». Також рф вимагає нейтрального статусу України навіть у разі її вступу до Європейського Союзу.

👉 Також нагадаємо, що Сполучені Штати не мають наміру «завойовувати» територію Данії або захоплювати Гренландію.

- Реклама-
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

ПОГОДА

Sinoptik - logo

Погода на найближчий час

Сіверськодонецьк

Київ

Погода від sinoptik.ua
НОВИНИ ТИЖНЯ

€90 млрд від ЄС Україна поверне тільки після репарацій з боку рф

ВЛАДА

У Німеччині звинуватили AfD у зборі даних на користь спецслужб рф

ПОЛІТИКА

Сербія та росія домовилися про продовження газових поставок

ПОЛІТИКА

SpaceX підтримала Cybertruck великим замовленням у Tesla

ПОДІЇ

Кіпр зробить підтримку України пріоритетом свого головування у Раді ЄС

ПОЛІТИКА

На фронті 223 бої, найгарячіше – на Покровському та Костянтинівському напрямках: карта від Генштабу

ПОДІЇ

Cудитимуть працівника ТЦК за напад на Захисника Маріуполя

КРИМІНАЛ

Подано кілька кандидатур на посаду командувача ПК «Південь» – Зеленський

ВЛАДА

Генштаб ЗСУ: на фронті за минулу добу було понад 160 боєзіткнень

ВІЙНА

Дрон рф влучив в енергооб’єкт у Чернігові: частина міста без світла

ВІЙНА

У Брюсселі досягли прориву щодо репараційного кредиту для Києва

ВАЖЛИВО

Загальний обсяг допомоги від Японії для України сягне майже $6 млрд

ВАЖЛИВО

Чоловіку винесено вирок за ґвалтування та розбещення дітей

КРИМІНАЛ

Лукашенко повідомив про «орєшнік», що може надати росія

ПОДІЇ

ЄС відклав домовленість про кредит Україні за рахунок активів рф

ВАЖЛИВО
- Реклама-
- Реклама-
- Реклама -Рекламний банер ukr.net

ДЯКУЄМО ЗА ПІДТРИМКУ:

Логотип ГО «Інститут розвитку регіональної преси»
client-image
ЛЖСІ_логотип

Всі матеріали розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International, якщо не зазначено інше. Фотографії, зображення належать їх правовласникам. Редакція "Ірта-fax" може не розділяти точку зору авторів і не несе за їх матеріали відповідальність. Оціночні судження не підлягають спростуванню та доведенню їх правдивості. За достовірність та зміст реклами відповідальність несе рекламодавець.

e-mail: admin@irtafax.com

ПІДТРИМАТИ ПІДТРИМАТИ