Понеділок, 1 Грудня, 2025
ПОДІЇ

путін підписав бюджет з найбільшими військовими видатками від часів СРСР

Денис Молотов
Диктатор на росії владімір путін затвердив бюджет на 2026 рік, у якому переважна частина коштів зосереджена на фінансуванні армії та силового блоку. Як повідомив 1 грудня Центр протидії дезінформації (ЦПД) при РНБО України, майже 40% усіх державних витрат росії у наступному році будуть спрямовані на військові потреби. Тоді, як соціальна сфера отримає лише 25%, що є мінімальним показником за два десятиліття.

📢 «Це рекорд із часів СРСР і прямий сигнал, що мир у плани кремля на найближчий рік не входять», – підкреслили у ЦПД.

Аналітики зазначають, що унаслідок дії санкцій доходи росії від експорту нафти й газу істотно знизилися. Саме тому бюджет кремля 2026 передбачає дефіцит на рівні 1,6% ВВП, що є значним для воєнного періоду.

Щоб компенсувати нестачу коштів, російська влада значно урізає соціальний блок, а також вводить нові фіскальні заходи. Зокрема, кремль підвищує ставку ПДВ до 22%, ускладнює діяльність малого бізнесу та запускає низку додаткових зборів як для підприємців, так і для звичайних громадян.

📢 «Фактично, платити за війну доведеться населенню росії – через податковий тиск і згортання соціальних послуг. Цей бюджет вкотре підтверджує, що пріоритетом для кремля залишається затяжна війна. Навіть ціною деградації економіки та зубожіння власного населення», – наголосили в ЦПД.

путін підписав бюджет з найбільшими військовими видатками від часів СРСР_ У матеріалі також нагадується, що 56 регіонів рф уже зіткнулися з дефіцитом місцевих бюджетів. Це свідчить про системну фінансову кризу на тлі різкого перекосу витрат на користь військово-силового сектору.

Крім того, російські споживачі готуються до нового витка інфляції у зв’язку з підвищенням податків, які набудуть чинності з 2026 року. Це стане ще одним фактором, що вплине на рівень життя та купівельну спроможність населення.

Таким чином, бюджет кремля 2026 демонструє незмінний курс москви на продовження агресії, навіть попри поглиблення економічної стагнації та соціальних ризиків.

