путін не виконав жожних обіцянок, що давав Трампу – МЗС

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга звернувся до міжнародних партнерів із закликом покласти край війні росії проти України, обмеживши фінансування військової машини кремля. Заяву міністра оприлюднило МЗС у вівторок, 16 вересня.
За словами Сибіги, російський диктатор владімір путін за останні пів року не виконав жодної зі своїх обіцянок, озвучених президенту США Дональду Трампу.
📢 «Він не зробив жодних кроків, щоб виконати свої обіцянки», – наголосив глава МЗС.
👇 Очільник МЗС України перерахував всі обіцянки путіна президенту США Дональду Трампу за останні пів року:
- припинити вбивства;
- відновити дипломатію і припинити війну;
- представити в Стамбулі реальні кроки до миру;
- провести зустріч лідерів для просування миру.
❌ Натомість росіяни, за словами міністра:
- відмовились від припинення вогню;
- посилили терор проти України;
- окупанти продовжили висувати ультиматуми;
- продовжили імітувати дипломатичні кроки;
- ухилятися від зустрічей лідерів;
- здійснювати масштабні терористичні атаки проти цивільного населення.
У заяві наголошується, що російські війська також завдали удару ракетою по українському Уряду і навіть вторглися у повітряний простір Польщі та Румунії за допомогою дронів.
📢 «Не можна дозволити путіну продовжувати діяти з почуттям повної безкарності. Ми вкотре закликаємо всіх наших європейських союзників, Сполучені Штати, Групу семи та інших терміново посилити тиск на москву», – заявив міністр.
Він підкреслив, що Україна підтримує всі міжнародні зусилля, спрямовані на припинення фінансування війни та позбавлення російської військової машини ресурсів.
📢 «Це можуть і повинні бути скоординовані кроки по обидва боки Атлантики. Але вони мають бути зроблені зараз, а не пізніше», – сказав Сибіга.
За його оцінками, економіка росії вже перебуває у скрутному становищі.
📢 «Серйозний додатковий тиск змусить путіна усвідомити, що продовження війни загрожує його режиму і йому особисто», – зазначив він.
Міністр підсумував свій заклик словами:
📢 «Давайте закінчимо цю війну, припинивши фінансування російської військової машини».
☝️ Нагадаємо, у вівторок очікувалося, що Єврокомісія представить 19-й пакет санкцій проти росії, спрямований, зокрема, на обмеження в енергетичній сфері. Однак за повідомленнями ЗМІ, його презентацію було відкладено. Це рішення пов’язують із тиском Дональда Трампа на Словаччину та Угорщину з вимогою відмовитися від російських енергоносіїв.