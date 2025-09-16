путін не виконав жожних обіцянок, що давав Трампу – МЗС

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга звернувся до міжнародних партнерів із закликом покласти край війні росії проти України, обмеживши фінансування військової машини кремля. Заяву міністра оприлюднило МЗС у вівторок, 16 вересня.

За словами Сибіги, російський диктатор владімір путін за останні пів року не виконав жодної зі своїх обіцянок, озвучених президенту США Дональду Трампу.

📢 «Він не зробив жодних кроків, щоб виконати свої обіцянки», – наголосив глава МЗС.

👇 Очільник МЗС України перерахував всі обіцянки путіна президенту США Дональду Трампу за останні пів року:

припинити вбивства;

відновити дипломатію і припинити війну;

представити в Стамбулі реальні кроки до миру;

провести зустріч лідерів для просування миру.

❌ Натомість росіяни, за словами міністра:

відмовились від припинення вогню;

посилили терор проти України;

окупанти продовжили висувати ультиматуми;

продовжили імітувати дипломатичні кроки;

ухилятися від зустрічей лідерів;

здійснювати масштабні терористичні атаки проти цивільного населення.

У заяві наголошується, що російські війська також завдали удару ракетою по українському Уряду і навіть вторглися у повітряний простір Польщі та Румунії за допомогою дронів.

📢 «Не можна дозволити путіну продовжувати діяти з почуттям повної безкарності. Ми вкотре закликаємо всіх наших європейських союзників, Сполучені Штати, Групу семи та інших терміново посилити тиск на москву», – заявив міністр.

Він підкреслив, що Україна підтримує всі міжнародні зусилля, спрямовані на припинення фінансування війни та позбавлення російської військової машини ресурсів.

📢 «Це можуть і повинні бути скоординовані кроки по обидва боки Атлантики. Але вони мають бути зроблені зараз, а не пізніше», – сказав Сибіга.

За його оцінками, економіка росії вже перебуває у скрутному становищі.

📢 «Серйозний додатковий тиск змусить путіна усвідомити, що продовження війни загрожує його режиму і йому особисто», – зазначив він.

Міністр підсумував свій заклик словами:

📢 «Давайте закінчимо цю війну, припинивши фінансування російської військової машини».

☝️ Нагадаємо, у вівторок очікувалося, що Єврокомісія представить 19-й пакет санкцій проти росії, спрямований, зокрема, на обмеження в енергетичній сфері. Однак за повідомленнями ЗМІ, його презентацію було відкладено. Це рішення пов’язують із тиском Дональда Трампа на Словаччину та Угорщину з вимогою відмовитися від російських енергоносіїв.