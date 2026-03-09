ГОЛОВНАВСІ НОВИНИВАЖЛИВО
Тристоронні переговори з рф відкладаються — Зеленський

Денис Молотов
Тристоронні переговори з рф відкладаються — Зеленський
Фото: Офіс президента / 09.03.2026

Тристоронні переговори делегацій України, США та росії, які планували провести цього тижня, відкладаються за пропозицією американської сторони. Про це 9 березня повідомив шостий президент України Володимир Зеленський.

За словами глави держави, таке рішення пов’язане з ескалацією ситуації навколо Ірану, на якій зараз зосереджена увага партнерів.

📢 «Наразі пріоритет партнерів і вся увага — ситуації навколо Ірану, і через це зустріч, яка планувалася на цей тиждень, за пропозицією американської сторони відкладається», — зазначив Зеленський.

Він повідомив, що провів нараду з українською переговорною командою, під час якої обговорили подальші кроки. Було наголошено, що комунікація з американською стороною триває фактично цілодобово.

📢 «Україна готова до зустрічі в будь-який момент у тому форматі, який може допомогти й буде реалістичним з точки зору закінчення війни», — підкреслив шостий глава держави.

За словами Зеленського, під час наради переговорна команда доповіла про плани росії, які стали відомі завдяки роботі української розвідки. Він також доручив додатково прокомунікувати з американськими переговорниками.

Зокрема, йдеться про:
  • підтвердження готовності України до стратегічної співпраці у сфері безпеки;
  • спільну роботу над захистом від ударних безпілотників;
  • готовність змістовно працювати для завершення війни росії проти України.

Зеленський також заявив, що росія намагається використати ситуацію на Близькому Сході на свою користь.

📢 «росіяни зараз намагаються зманіпулювати ситуацією на Близькому Сході та в регіоні Затоки на користь своєї агресії», — зазначив він.

За словами Зеленського, удари іранського режиму по сусідах та американських базах москва намагається перетворити фактично на другий фронт війни проти України та ширше — проти Заходу.

📢 «Цього точно не можна допускати. Злу не можна давати можливостей для координації», — наголосив Зеленський.

Раніше в Офісі президента спростували інформацію про можливі тристоронні переговори у Стамбулі 11 березня.

Водночас відомо, що попередній раунд переговорів у форматі Україна–США–рф планувався минулого тижня в Абу-Дабі, але його скасували через війну на Близькому Сході.

Перед цим Зеленський заявляв, що Україна має бути готовою до відновлення переговорного процесу в будь-який момент.

👉 Також нагадаємо, що шостий президент України Володимир Зеленський у суботу, 7 березня, провів телефонну розмову з президентом Франції Емманюелем Макроном.

