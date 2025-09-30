Україна завершила скринінг законодавства для початку переговорів про вступ до ЄС

Україна офіційно завершила процес скринінгу законодавства в межах підготовки до переговорів про вступ до Європейського Союзу. Про це повідомила Європейська комісія у вівторок, 30 вересня.

📢 «Сьогодні Україна досягла важливої віхи на шляху до вступу до ЄС, завершивши двосторонній скринінг з Європейською комісією. Двосторонній скринінг розпочався у липні 2024 року, і швидке завершення стало можливим завдяки відданості, професіоналізму та мотивації України проводити реформи, дотримуватися стандартів ЄС та приєднуватися до родини ЄС. Досягнення цього посеред війни росії проти України є чудовою демонстрацією стійкості та рішучості країни», – йдеться у заяві.

У Єврокомісії наголосили, що наступним етапом стане передача державам-членам ЄС відповідних звітів. На їхній основі комісія може рекомендувати розпочати переговори з Україною у конкретних сферах політики.

☝️ Відомо, що після досягнення консенсусу між державами-членами будуть відкриті переговорні розділи, які входять до ширших тематичних кластерів. При цьому очікується, що Україна й надалі продовжить реформи, адаптуватиме законодавство до стандартів ЄС та посилюватиме інституційну і адміністративну спроможність, керуючись визначеними критеріями.

У Брюсселі окремо підкреслили, що кластер 1, який охоплює верховенство права, основоположні права та функціонування демократичних інституцій, відкривається першим і закривається останнім.

📢 «Після того, як держави-члени досягнуть згоди, розділи переговорів, які є частиною ширших тематичних кластерів, можуть бути відкриті. Очікується, що Україна продовжить свої зусилля з реформування, узгодить законодавство із законодавством ЄС та зміцнить свою інституційну та адміністративну спроможність, керуючись критеріями, які мають бути встановлені державами-членами. Кластер 1 щодо основоположних принципів, таких як верховенство права, основоположні права та функціонування демократичних інституцій, завжди відкривається першим і закривається останнім», – додали в Єврокомісії.

👉 Напередодні єврокомісар з питань розширення Марта Кос заявила в Ужгороді, що процес скринінгу законодавства України вже офіційно завершений.