Субота, 6 Вересня, 2025
Прем’єр Канади: путін не буде диктувати умови миру

Денис Молотов
Прем’єр-міністр Канади Марк Карні заявив, що світова спільнота повинна продовжувати чинити «максимальний тиск» на росію. Про це повідомляє видання CBC.

📢 За словами глави канадського Уряду, диктатор на росії владімір путін «ще не змирився з необхідністю миру». Він наголосив: «путін є причиною цієї війни, він є причиною вбивств. Він не буде диктувати умови миру».

Карні підкреслив, що союзники України готові вводити нові санкції проти москви, забезпечувати Збройні сили України озброєнням та надавати підтримку навіть після припинення воєнних дій.

Він також повідомив, що черговий пакет санкцій уже готується партнерами Києва.

☝️ Раніше прем’єр Канади заявляв, що очільник кремля боїться особистої зустрічі з шостим президентом України Володимиром Зеленським для обговорення можливого завершення війни.

Нагадаємо, Карні не виключав участі канадських військових у забезпеченні майбутніх гарантій безпеки для України.

