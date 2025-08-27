Прем’єр Канади: путін боїться зустрічі із Зеленським

Прем’єр-міністр Канади Марк Карні заявив, що голова російського диктаторського режиму владімір путін боїться безпосередньої зустрічі із шостим президентом України Володимиром Зеленським, оскільки уникає переговорів про припинення війни.

📢 «путін перманентно висуває умови та затягує, оскільки боїться цієї зустрічі», – сказав Карні на пресконференції, повідомляє Укрінформ.

За його словами, Зеленський готовий зустрітися з путіним на будь-якій нейтральній території. Це не означає візиту російського диктатора до Києва чи поїздки українського президента до москви. Однак, будь-яка інша локація для переговорів є прийнятною.

Канадський прем’єр наголосив, що союзники України мають продовжувати надавати допомогу Києву, доки така зустріч не відбудеться.

☝️ Нагадаємо, раніше Марк Карні не виключив можливості присутності канадських військових в Україні у межах майбутніх міжнародних гарантій безпеки для Києва.

👉 Також Бельгія готова направити своїх військових до України у межах майбутньої миротворчої місії після закінчення війни з росією. Про це заявив міністр закордонних справ Бельгії Максим Прево під час пресконференції в Одесі після зустрічі з колегами країн Бенілюксу.