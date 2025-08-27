Середа, 27 Серпня, 2025
ГОЛОВНАВСІ НОВИНИПОЛІТИКА
ПОЛІТИКА

Прем’єр Канади: путін боїться зустрічі із Зеленським

Денис Молотов
Денис Молотов
Прем’єр Канади: путін боїться зустрічі із Зеленським

Прем’єр-міністр Канади Марк Карні заявив, що голова російського диктаторського режиму владімір путін боїться безпосередньої зустрічі із шостим президентом України Володимиром Зеленським, оскільки уникає переговорів про припинення війни.

📢 «путін перманентно висуває умови та затягує, оскільки боїться цієї зустрічі», – сказав Карні на пресконференції, повідомляє Укрінформ.

За його словами, Зеленський готовий зустрітися з путіним на будь-якій нейтральній території. Це не означає візиту російського диктатора до Києва чи поїздки українського президента до москви. Однак, будь-яка інша локація для переговорів є прийнятною.

Канадський прем’єр наголосив, що союзники України мають продовжувати надавати допомогу Києву, доки така зустріч не відбудеться.

☝️ Нагадаємо, раніше Марк Карні не виключив можливості присутності канадських військових в Україні у межах майбутніх міжнародних гарантій безпеки для Києва.

👉 Також Бельгія готова направити своїх військових до України у межах майбутньої миротворчої місії після закінчення війни з росією. Про це заявив міністр закордонних справ Бельгії Максим Прево під час пресконференції в Одесі після зустрічі з колегами країн Бенілюксу.

- Реклама-
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

ПОГОДА

Sinoptik - logo

Погода на найближчий час

Сіверськодонецьк

Київ

Погода від sinoptik.ua
НОВИНИ ТИЖНЯ

У Євросоюзі зростає інтерес до інвестицій в оборонний сектор України

ЕКОНОМІКА

ЗСУ знову вдарили по станції Унєча нафтопроводу «Дружба» в рф

ВАЖЛИВО

ЄС відкидає роль кремля у переговорах щодо безпекових гарантій України

ВАЖЛИВО

На фронті відбулося 71 боєзіткнення: найгарячіше на Покровському і Новопавлівському напрямках – Генштаб

ВІЙНА

WSJ: Пентагон таємно обмежив удари України по території росії

ВАЖЛИВО

Обстріл Куп’янська: загинула літня жінка, двоє постраждалих

ВІЙНА

Вашингтон отримає частку в компаніях за гранти для виробництва чипів

ПОЛІТИКА

На фронті відбулося 107 боєзіткнень: найбільше на Покровському напрямку – Генштаб

ВІЙНА

В Офісі президента анонсовано масштабні кадрові реформи

ВАЖЛИВО

Атака рф на Сумщину: поранені, перебої зі світлом і пожежі

ВІЙНА

Україна вимагає конкретних і дієвих гарантій безпеки – Андрій Сибіга

ВЛАДА

Кабмін дозволив чоловікам від 18 до 22 років вільно виїжджати за кордон

ВАЖЛИВО

До половини боїв на фронті – на двох напрямках: карта від Генштабу

ПОДІЇ

Потужний вибух на нафтопроводі під Рязанню на росії

ВАЖЛИВО

Україна закликала Будапешт до енергетичної незалежності від росії

ПОЛІТИКА
- Реклама-
- Реклама-
- Реклама -Рекламний банер ukr.net

ДЯКУЄМО ЗА ПІДТРИМКУ:

Логотип ГО «Інститут розвитку регіональної преси»
Логотип ІМІ
client-image
ЛЖСІ_логотип

Всі матеріали розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International, якщо не зазначено інше. Фотографії, зображення належать їх правовласникам. Редакція "Ірта-fax" може не розділяти точку зору авторів і не несе за їх матеріали відповідальність. Оціночні судження не підлягають спростуванню та доведенню їх правдивості. За достовірність та зміст реклами відповідальність несе рекламодавець.

e-mail: admin@irtafax.com

ПІДТРИМАТИ ПІДТРИМАТИ

© "Ірта-fax" - ГО "ВІЛЬНИЙ СХІД"