Представники Луганської ОВА взяли участь у вебінарі щодо Закону «Про лобіювання»

Уповноважені особи з питань запобігання корупції при структурних підрозділах облдержадміністрацій долучилися до вебінару «Запуск Реєстру прозорості та основні положення Закону України «Про лобіювання». Як повідомила Луганська обласна військова адміністрація (ОВА) в п’ятницю, 12 вересня, захід був присвячений роз’ясненню ключових норм нового закону та його практичному застосуванню.

☝️ З 1 вересня 2025 року в Україні набув чинності Закон «Про лобіювання». Він встановлює прозорі правила взаємодії між бізнесом, громадянським суспільством і владними структурами. Документ офіційно закріплює статус лобістів та гарантує їм право брати участь у робочих групах. Також бути співавторами законопроєктів і відкрито впливати на ухвалення рішень у рамках правового поля.

Ключовим інструментом для реалізації цих положень стане Реєстр прозорості, адміністрування якого здійснюватиме Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК).

Відповідно до статті 5 закону, Реєстр є сучасною інформаційно-комунікаційною системою, яка забезпечує накопичення, обробку, зберігання та публічне відображення даних про суб’єктів лобіювання, а також їхню звітність.

📢 «Метою Реєстру прозорості є надання суспільству відкритого доступу до інформації про лобістів та їхню діяльність», – підкреслили представники НАЗК.

На вебінарі свої коментарі надали Ірина Тимченко, начальниця Управління просвітницької роботи та навчальних програм НАЗК. А також Анастасія Єзерська, керівниця відділу організації роботи із зацікавленими сторонами та забезпечення ухвалення актів антикорупційної політики.

Учасники ставили питання про практичні аспекти впровадження закону. Йшлося про порядок реєстрації, форми звітності та категорії громадських об’єднань, які підпадають під дію нового законодавства. Було уточнено, що громадські організації, діяльність яких не має на меті отримання матеріальної вигоди чи прибутку, не зобов’язані реєструватися у Реєстрі прозорості.

☝️ Кампанія з роз’яснення положень Закону «Про лобіювання» триватиме й надалі. Її завдання – поширити знання про нові механізми регулювання та гарантувати, щоб усі зацікавлені сторони могли правильно користуватися новими можливостями для прозорого впливу на процес ухвалення рішень.

