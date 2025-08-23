Представники Луганщини взяли участь у VIII Міжнародному ветеранському форумі

22 серпня у столиці відбувся VIII Міжнародний ветеранський форум «Україна. Ветерани. Безпека». Захід об’єднав учасників бойових дій, представників уряду, парламенту, місцевої влади, міжнародних партнерів та громадських організацій. Форум став символічною подією напередодні Дня Незалежності, адже головною темою стало вшанування ролі ветеранів у зміцненні держави та розбудові нової системи безпеки. Про це повідомила Луганська ОВА.

Офіційну частину відкрив шостий президент України Володимир Зеленський, звернувшись до учасників з вітальною промовою. Глава держави наголосив на важливості традиції вшанування захисників саме напередодні державного свята.

📢 Володимир Зеленський зазначив: «Вже традиція, мені здається, дуже важлива, що напередодні нашого свята незалежності України ми вшановуємо наших ветеранів – наших воїнів, українців і українок, які зробили й роблять усе, щоб зберегти нашу українську незалежність. І так само, як фактом нашої історії став героїчний український захист, фактом історії має стати й обов’язково стане українська перемога. І це має бути збереження нашої повноцінної державної незалежності, всієї нашої держави та справжньої нашої єдності, досягнутої в цей час, час єдності українського народу – збереження всього цього для всіх наших наступних поколінь українців».

У своєму виступі Зеленський доручив Уряду затвердити Національну стратегію ветеранської політики та Стратегію переходу від військової служби до цивільного життя. Ці документи мають стати основою системної підтримки ветеранів та їхнього повернення до мирного життя.

Серед учасників заходу були заступниця голови Луганської обласної державної адміністрації Катерина Безгинська та начальниця управління з питань ветеранської політики ОДА Олеся Грановська. Важливо, що питання підтримки ветеранів є актуальним як на національному, так і на регіональному рівнях.

Програма форуму була насиченою. Свої промови виголосили Герой України полковник Леонід Хода, Міністр оборони України Денис Шмигаль, міністерка у справах ветеранів Наталія Калмикова, Міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко та представники міжнародних партнерів.

Учасники дискусійних панелей обговорювали широкий спектр питань: від оборони майбутнього і ролі ветеранів у формуванні безпеки держави до проблематики повернення військових у мирне життя.

Велику увагу приділили також інтеграції ветеранів у соціальне та економічне середовище: освіті, підприємництву, волонтерській діяльності та відновленню громад.

Особливий акцент робився на тому, що ветерани не лише захищають країну на передовій, а й стають рушійною силою змін у тилу. Їхня активна позиція допомагає зміцнювати економіку, формувати міжнародний імідж України та розвивати нову архітектуру безпеки.

VIII Міжнародний ветеранський форум у Києві став важливою платформою для обміну досвідом із вироблення практичних рішень, спрямованих на посилення державної політики у сфері ветеранських справ.

