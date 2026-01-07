Середа, 7 Січня, 2026
Представлено годівницю з ШІ-розпізнаванням морд котів

Денис Молотов
Фото: Pet Feeder Match G1 від Cheerble.

Компанія Cheerble, що спеціалізується на розумних технологіях для домашніх тварин, презентувала на виставці CES 2026 у Лас-Вегасі інноваційну розумну годівницю для котів Pet Feeder Match G1. Про це повідомляє Interesting Engineering. Пристрій позиціонують як перше у світі рішення з локальним ШІ-розпізнаванням морд котів, яке з точністю 99,9% визначає, який саме улюбленець підійшов до миски.

Розробка орієнтована передусім на домівки з кількома котами, де процес годування часто ускладнюється: одні тварини доїдають за інших, а спеціальні дієти плутаються. Match G1 підтримує до шести котів і дозволяє задавати індивідуальні раціони та графіки годування для кожного — без використання нашийників або ізоляції тварин у різних кімнатах.

☝️ Годівниця оснащена інфрачервоною камерою ближньої дії. Коли кіт підходить до миски, система миттєво ідентифікує його. Якщо це «правильний» улюбленець, доступ до їжі відкривається. Якщо ж підійшов інший кіт або навіть собака, захисний купол блокує корм. У Cheerble порівнюють роботу пристрою з високотехнологічним «фейсконтролем» для тварин.

Приватність та безпека персональних даних домашніх улюбленців👇

Ключовою особливістю Match G1 є повністю локальна обробка даних. Компанія наголошує, що жодна інформація не передається у хмару, у пристрої відсутній мікрофон, а біометричні дані котів залишаються всередині дому. Алгоритми також здатні розпізнавати тварин навіть у разі змін їхньої зовнішності з часом.

🐾 Під час розробки врахували й фізіологічні особливості котів. Миска має спеціальні кути, що зменшують так звану «втому вусів», яка може викликати дискомфорт і стрес. Чаша виготовлена з неіржавної сталі марки 304 та придатна для миття в посудомийній машині. Додатково під кормом розміщено охолоджувальний елемент, який допомагає зберігати їжу свіжою, якщо власник затримується поза домом.

Через мобільний застосунок Cheerble власники можуть керувати годуванням до шести котів, перемикаючись між суворим індивідуальним режимом і відкритим доступом для всіх тварин. Система також фіксує харчові звички, що дозволяє вчасно помітити, якщо кіт раптово перестає їсти.

📅 Попередні замовлення на Pet Feeder Match G1 заплановані на другий квартал 2026 року. Рекомендована ціна пристрою становить 259 доларів США.

👉 Також повідомлялось, що влада Джакарти планує ухвалити новий закон, який повністю заборонить споживання та продаж м’яса собак і котів.

