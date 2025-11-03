Понеділок, 3 Листопада, 2025
Джакарта готує заборону на м'ясо собак і котів

Джакарта готує заборону на м’ясо собак і котів

Влада Джакарти планує ухвалити новий закон, який повністю заборонить споживання та продаж м’яса собак і котів, щоб запобігти поширенню сказу та покращити добробут тварин. Про це повідомило видання Independent.

Губернатор індонезійської столиці Прамоно Анунг підтвердив, що продаж і подача м’яса собак і котів стануть незаконними. Цю ініціативу активно підтримали місцеві активісти.

Згідно з даними організації Dog Meat Free Indonesia (DMFI), у Джакарті щомісяця забивають близько 9,500 собак для продажу м’яса, причому приблизно 97% з них привозять нелегально з провінції Західна Ява, де сказ і досі є поширеним.

Ветеринар Меррі Фернандес зауважила, що лише 11 із 38 провінцій Індонезії офіційно вільні від сказу, серед них і Джакарта.

📢 «Якщо торгівлю собачим м’ясом не зупинити, країна може втратити всі регіони, вільні від сказу. Ми впевнені, що приклад Джакарти наслідують інші міста Індонезії, адже столиця є прикладом для всієї держави», — сказала вона.

Організація DMFI додає, що багато собак, яких забивають на м’ясо, є викраденими домашніми улюбленцями. Їх перевозять у тісних клітках без води і їжі, а потім вбивають у неліцензованих закладах — часто жорстокими способами, такими як побиття до смерті або спалення живцем.

